Văn hóa

Nữ MC qua đời đột ngột ở tuổi 21

Cao Hân
Cao Hân
03/10/2025 10:42 GMT+7

MC Jennifer Nicole Rivas vừa qua đời ở tuổi 21 tại nhà riêng. Sự ra đi bất ngờ của cô sau một cơn co giật đã gây chấn động và tiếc thương vô hạn cho đồng nghiệp, bạn bè cùng người hâm mộ.

Theo People, nữ MC kiêm nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok này được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng vào ngày 1.10. Gia đình xác nhận Jennifer Nicole Rivas mắc bệnh động kinh và qua đời do nguyên nhân bệnh lý, được cho là một cơn co giật nghiêm trọng. Theo báo cáo, cơ quan chức năng đã không tiến hành khám nghiệm tử thi.

Trước khi bi kịch xảy ra không lâu, Jennifer Nicole Rivas vẫn hoạt động bình thường trên mạng xã hội. Cô vừa đăng tải một bức ảnh trên Instagram với hình ảnh chơi thể thao cùng chú thích ngắn gọn, đầy nhiệt huyết: “Sẵn sàng rồi”. Dòng trạng thái này giờ đây trở thành lời nhắn cuối cùng, định mệnh...

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, hàng nghìn người hâm mộ đã bày tỏ sự bàng hoàng và thương tiếc dưới các bài đăng của nữ MC trên Instagram và TikTok.

Nữ MC qua đời đột ngột ở tuổi 21- Ảnh 1.

Bài đăng cuối cùng của Jennifer Nicole Rivas trên Instagram

ẢNH: INSTAGRAM NV

Tiếc thương tài năng trẻ Jennifer Nicole Rivas

Jennifer Nicole Rivas sinh năm 2004, là một sinh viên ngành báo chí tại Tegucigalpa, Honduras (Trung Mỹ). Cô là MC cho kênh truyền hình CHTV, được yêu mến nhờ phong cách trẻ trung, hiện đại và gần gũi với khán giả.

Bên cạnh công việc trên sóng truyền hình, Rivas còn là người sáng tạo nội dung trên TikTok với hơn 100.000 người theo dõi và khoảng 16.000 lượt theo dõi trên Instagram. Cô cũng tham gia nhóm hài Los Venados 504, góp mặt trong nhiều tiểu phẩm giải trí được giới trẻ yêu thích, khẳng định sự đa tài của mình.

Sự ra đi đột ngột của cô gái 21 tuổi đã để lại nỗi tiếc thương sâu sắc với cộng đồng fan và đồng nghiệp. Ngay sau khi thông tin Rivas qua đời được công bố, nhiều cơ quan truyền thông Honduras đã đồng loạt đưa ra lời chia buồn. Đáng chú ý, chương trình El Showsero TV đã đăng tải một thông điệp đầy xúc động: “Với nỗi buồn sâu sắc, toàn thể đội ngũ El Showsero TV và El Eventazo: Pickle War vô cùng thương tiếc trước sự mất mát không thể bù đắp của Jennifer Rivas, thành viên đáng mến từ đội Los del Barrio”.

Nữ MC qua đời đột ngột ở tuổi 21- Ảnh 2.

Sự ra đi đột ngột của MC 21 tuổi đã để lại nỗi tiếc thương sâu sắc với cộng đồng fan và đồng nghiệp

ẢNH: INSTAGRAM NV

