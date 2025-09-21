Gia đình nhạc sĩ đoạt giải Grammy qua đời bởi tai nạn máy bay

Theo các nguồn tin, James, 57 tuổi, nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy danh giá, đang bay cùng vợ và con gái riêng thì chiếc máy bay Cirrus SR22T gặp nạn "trong hoàn cảnh chưa rõ" tại một khu rừng ở Franklin (Bắc Carolina). Máy bay cất cánh từ sân bay John C Tune ở Nashville (Tennessee).

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: ABC NEWS

Theo hồ sơ, máy bay được đăng ký dưới tên hợp pháp của James, Brett Cornelius. Hai người khác trên máy bay là Melody Carole và Meryl Maxwell Wilson. Hiện chưa rõ James có phải là người cầm lái hay không. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (NTSB) cho biết họ đang điều tra vụ tai nạn chết người này.

Đại sảnh danh vọng nhạc sĩ tại "cái nôi" của dòng nhạc country là Nashville đã thương tiếc cái chết của James trên Facebook, cho biết ông được vinh danh vào năm 2020. Trong khi đó, trong một tuyên bố riêng gửi cho CNN, Giám đốc điều hành của Đại sảnh danh vọng cho biết James là "một người tốt bụng, hào phóng và đáng yêu".

Vị này nói thêm: "Chúng tôi, gia đình Brett và toàn thể ngành công nghiệp âm nhạc đều đau buồn không chỉ vì sự ra đi đột ngột của anh mà còn vì những bài hát anh đã viết nên - những ca khúc có thể khiến chúng ta mỉm cười, cười lớn và khóc trong nhiều năm và nhiều thập kỷ tới".

Là nhạc sĩ kỳ cựu, James được biết đến nhiều nhất với vai trò đồng sáng tác các bài hát, bao gồm bản hit Jesus, Take the Wheel do Carrie Underwood trình bày và giành giải Grammy cho ca khúc nhạc đồng quê hay nhất năm 2006.

James xuất thân từ Oklahoma City, đã bỏ học y để theo đuổi âm nhạc ở Nashville. Ông đã có hơn 500 bài hát được các nghệ sĩ thu âm và đã xuất hiện trong các album với tổng doanh số hơn 110 triệu bản, theo Hiệp hội Nhạc sĩ Quốc tế Nashville.

Những người cộng tác với ông bao gồm các nghệ sĩ nhạc đồng quê như Faith Kill, Luke Bryan, Keith Urban, Kelly Clarkson, Meghan Trainor và Nick Jonas.

Brett James ra đi, để lại nỗi thương tiếc lớn ẢNH: THE HOLLYWOOD REPORTER

Thương tiếc sự ra đi của James, trên Instagram quán quân American Idol Carrie Underwood viết: "Có những điều thật không thể hiểu nổi. Việc mất Brett James là sự thương tiếc lớn lao đến nỗi không thể diễn tả thành lời. Điều đó đã để lại khoảng trống trong mỗi chúng ta mà tôi sợ rằng sẽ không bao giờ biến mất".

Tương tự như vậy, ca nhạc sĩ Jason Aldean viết trên X: "Thật đau lòng khi nghe tin người bạn Brett James của tôi qua đời… Tôi luôn yêu thương và dành sự kính trọng cho anh ấy. Anh ấy đã giúp thay đổi cuộc đời tôi. Thật vinh dự khi được gặp và làm việc cùng anh ấy. Xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện đến gia đình James".