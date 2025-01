Đạo diễn 'Xứ cát' qua đời

Lý do đứng đằng sau đó là căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khi hút thuốc liên tục trong suốt nhiều năm. Nhà làm phim Xứ cát hưởng thọ 78 tuổi.

Naomi Watts và David Lynch trong Mulholland Drive ẢNH: UNIVERSAL PICTURES

Chia sẻ trên trang Facebook của cố đạo diễn, gia quyến cho biết: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi phải thông báo về sự ra đi của cha, chồng, ông và người nghệ sĩ David Lynch. Chúng tôi muốn có một chút riêng tư vào lúc này đây. Khi ông ra đi, sẽ có một khoảng trống lớn trên thế giới này. Nhưng, như ông vẫn nói, 'Hãy nhìn thấy mặt tích cực trong điều tiêu cực', hôm nay là một ngày đẹp trời với ánh nắng vàng và bầu trời xanh ngắt...".

Theo các nhà phê bình, không ai từng xem tác phẩm của Lynch có thể nhầm lẫn chúng với bất kỳ ai khác. Không giống như những đạo diễn hàng đầu khác, ông không thuộc về một phong trào hay được định hình trong một thể loại nhất định nào đó.

Với việc đạo diễn đa dạng thể loại, các chuyên trang và hiệp hội nhiều thập niên qua đã đưa những bộ phim của ông vào danh sách những tác phẩm điện ảnh quan trọng nhất của thế kỷ trước. Cụ thể, trong cuộc thăm dò năm 2012 với gần 900 chuyên gia, tạp chí Sight & Sound xếp hạng Mulholland Drive (2001) ở vị trí số 28 trong khi Blue Velvet (1986) ở vị trí số 69.

Tuy nhiên, có một sự nghịch lý đáng kể giữa vị thế quốc tế của Lynch và danh tiếng trong nước của ông. Theo đó không có bộ phim nào của ông được đưa vào bảng xếp hạng 100 bộ phim vĩ đại nhất gần đây nhất của Viện phim Mỹ được công bố vào năm 2007.

Thực tế, Viện Hàn lâm không phải lúc nào cũng ủng hộ ông. Ông được đề cử 4 giải Oscar với tư cách là đạo diễn cho các bộ phim Blue Velvet, Mulholland Drive và The Elephant Man (gồm cả kịch bản chuyển thể) nhưng không chiến thắng ở giải thưởng nào. Vào năm 2019, ông cuối cùng cũng được trao giải Thành tựu trọn đời bởi tổ chức này.

David Lynch trên phim trường The Elephant Man vào năm 1980 ẢNH: EVERETT COLLECTION

Giống như nhà làm phim người Mỹ hiện đại duy nhất xếp hạng cao hơn ông trong danh sách của Sight & Sound là Francis Ford Coppola (phim Apocalypse Now xếp thứ 14 trong khi Bố già xếp thứ 21), Lynch là trường hợp hiếm hoi ở Hollywood: một nghệ sĩ cuối cùng đã quay lưng lại với hình thức nghệ thuật mà mình thành thạo, dẫn đến những bộ phim cuối đời như Inland Empire (2006), Showtime (2017)... không mấy thành công.

Vào năm 2017, ông khiến thế giới chú ý với bộ phim dài 17 phút What Did Jack Do? mà trong đó bản thân vào vai một thám tử thẩm vấn một con khỉ. Tuy vậy không quá khó thấy nỗ lực này có vẻ như là một trò đùa tinh quái hơn là một tuyên bố nghệ thuật.

Một thương hiệu khác cũng gắn liền với tên tuổi ông là phim Xứ cát phiên bản đầu tiên được chuyển thể. Khi tác phẩm vừa mới ra mắt, ông đã phản đối việc cắt cúp bộ phim và gọi điều đó là "kinh khủng", "thảm hại" sau một năm rưỡi sản xuất ở Mexico.

Đây cũng là lý do mà tác phẩm bị các nhà phê bình "ngó lơ" khi ra mắt vào năm 1984 và có nguy cơ sẽ chấm dứt sự nghiệp lẫy lừng của Lynch. Tuy vậy điều may mắn là Blue Velevet đã đến và làm nên một dấu son chói lọi trong cuộc đời ông.