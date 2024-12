Nhạc phim 'Harry Potter', 'Xứ Cát'... được trình diễn live tại Việt Nam

Tại đây, những bản nhạc phim gắn liền với tuổi trẻ của nhiều khán giả đến từ các tác phẩm như Harry Potter, Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao), Mission Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi), Interstellar, Dune (Xứ Cát), Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Caribe), The Avengers (Biệt đội siêu anh hùng) và nhiều tác phẩm kinh điển khác sẽ được trình diễn đúng với tinh thần "Movie Symphony".

Bom tấn Dune với nhạc phim được thực hiện bởi nghệ sĩ đoạt nhiều giải Oscar Hans Zimmer cũng sẽ xuất hiện trong chương trình (diễn ra tại Nhà hát Quân đội, TP.HCM) ẢNH: BTC

Không chỉ là các đoạn nhạc nổi tiếng, chương trình cũng sẽ mang đến rất nhiều bản suite thú vị. Theo đó, suite của một bộ phim là một bản nhạc tập hợp tất cả các bài nhạc nhỏ trong phim, được liên kết với nhau và biểu diễn liên tục thành một tác phẩm thống nhất.

Những giai điệu quen thuộc trên sẽ được trình diễn bởi dàn nhạc giao hưởng với hơn 70 nghệ sĩ dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng người Mỹ - Izzy Getzov. Ông là nhạc trưởng nổi tiếng và được công nhận bởi các huyền thoại âm nhạc. Chẳng hạn, Getzov từng được chính Leonard Slatkin lựa chọn để chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia của Mỹ tại Kennedy Center, Washington D.C. – một trong những sân khấu danh giá nhất nước Mỹ.

Những giai điệu quen thuộc sẽ được trình diễn bởi dàn nhạc giao hưởng với hơn 70 nghệ sĩ dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng người Mỹ - Izzy Getzov ẢNH: BTC

Ngoài ra, ông cũng được David Zinman - một tên tuổi lớn trong làng nhạc cổ điển - mời tham gia Học viện Chỉ huy Mỹ tại Liên hoan Âm nhạc Aspen.

Các sân khấu quốc tế lớn ông từng tham gia có thể kể đến như Taipei National Concert Hall, Shanghai Philharmonic, Cleveland Pops... và nhiều dàn nhạc danh tiếng khác tại Mỹ, châu Á và Nam Mỹ.

Với một đêm diễn vô cùng tâm huyết và quy mô - dự kiến đón tiếp 1.500 khán giả, Movie Symphony sẽ không chỉ đơn giản là âm nhạc mà còn là sự tái hiện những khoảnh khắc đầy cảm xúc và hoài niệm từ những bộ phim gắn liền với tuổi thơ, tuổi trẻ và những ký ức tươi đẹp.