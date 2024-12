Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy 2 đêm hòa nhạc Giáng sinh

Giáng sinh đã dần được xem như một sinh hoạt văn hóa độc lập với tôn giáo, như được thấy trong nhiều bài hát đại chúng gắn liền với ngày lễ hội này. Và dù được biểu diễn trong nhà hát, phát qua hệ thống âm thanh của các trung tâm mua sắm hay được thể hiện bởi dàn hợp xướng trước nhà thờ thì những bài hát biểu tượng của Giáng sinh đều khiến khoảng thời gian này trở nên đặc biệt. Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TP.HCM (HBSO) tôn vinh truyền thống này bằng chương trình Christmas concert, tiếp tục truyền tải tinh thần Giáng sinh thông qua những màn trình diễn được thiết kế đặc sắc.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh - Trưởng đoàn nhạc kịch của HBSO ẢNH: HBSO

Chương trình mang đến không khí lễ hội tràn ngập yêu thương đan xen những giai điệu Giáng sinh kinh điển và hiện đại, trải rộng theo những phong cách và quốc gia khác nhau, được yêu thích từ lâu và đến nay vẫn là những ca khúc vượt thời gian, có thể kể đến như: O Holy Night, Panis Angelicus, Silent Night, Ave Maria, Santa Claus is Coming to Town, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, Dazzling Joy...

NSƯT Phạm Khánh Ngọc (trái) và nghệ sĩ Hồng Dịu ẢNH: HBSO

Và để làm sống động những tác phẩm xuất sắc trên, HBSO đã tập hợp các nghệ sĩ biểu diễn nổi bật: NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Phạm Trang (Phó trưởng đoàn kiêm nghệ sĩ soloist của Đoàn nhạc kịch HBSO), Đào Mác, Hồng Dịu, Trung Kiệt; dàn hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng HBSO cùng sự tham gia đặc biệt của dàn hợp xướng Korean Children Voices.