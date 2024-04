Phát hành đĩa than nhạc phim 'Tướng quân'

Ngày 25.4 (giờ địa phương), Mutant, công ty có trụ sở tại Anh, sẽ mở chức năng đặt hàng trước (pre order) đĩa than nhạc phim Tướng quân (của nhà đài FX) sau khi tập 10 của loạt phim này kết thúc. Trên trang web của Mutant, công ty "rao" sản phẩm với mức giá 35 USD (trên 887.000 đồng).

Sản phẩm này là một lựa chọn để khán giả cũng như dân chơi âm thanh (audiophile) có thể thưởng thức âm nhạc của phim theo cách nghệ thuật hơn.

Đĩa than nhạc phim Tướng quân do Mutant phát hành MUTANT/X

Nhạc phim Tướng quân do 3 nhà soạn nhạc Atticus Ross, Leopold Ross và Nick Chuba sáng tạo trong hơn 2 năm. Các nhà soạn nhạc này đã cộng tác với nghệ sĩ Nhật Bản Taro Ishida "cải biên" thể loại gagaku - nhạc cổ điển của đất nước mặt trời mọc - để phối với thể loại nhạc điện tử nhằm tạo ra "sản phẩm âm nhạc mê hoặc và cuốn hút người nghe".

Sản phẩm vật lý này có màu đỏ thẫm, lấy cảm hứng từ quốc kỳ Nhật Bản. Phần hộp bên ngoài được minh họa bởi họa sĩ Yuko Shimizu, đi kèm là booklet (sách nhỏ, mỏng) 8 trang có ảnh các nghệ sĩ trong phòng thu, đồng thời có lời giới thiệu của nhạc sĩ Leopold Ross.

Hộp đĩa nhạc phim Tướng quân được vẽ minh họa tỉ mẩn MUTANT

Toàn bộ nhạc phim Tướng quân, với định dạng đĩa than, gồm 2 phần, có tổng cộng 16 đoạn nhạc. Các đoạn nhạc phần 1 gồm: Erasmus, Main Title (tạm dịch: Nhạc giới thiệu), Osaka Castle (Lâu đài ở Osaka), The Council Will Answer to Me (Hội đồng sẽ trả lời ta), Tanto, Crimson Sky (Bầu trời đỏ thẫm), Three Hearts (Ba trái tim), The Pull of Death (Đi về phía cái chết). Các đoạn nhạc trong phần 2 gồm: Willow World (Thế giới đau buồn), This Is War (Đây là chiến tranh), A Dream Within a Dream (Mộng lồng trong mộng), Land of Tears (Vùng đất của nước mắt), Shinobi, Why Tell a Dead Man the Future (Tại sao phải kể tương lai với người chết?), The Bureaucrat (Quan liêu) và Two Hearts (Hai trái tim).

Các nhạc sĩ soạn nhạc cho phim Tướng quân đều là những tên tuổi nổi bật ở Hollywood. Atticus Ross từng soạn nhạc cho các phim: The Social Network, Watchmen, Soul, Gone Girl, Mank; Leopold Ross soạn nhạc cho các phim Monarch: Legacy of Monsters, The Book of Eli, Death Note, Triple 9; Nick Chuba soạn nhạc cho các phim: The Girl from Plainville, Dr. Death, Thelma.

Mutant dự kiến mở bán chính thức đĩa than nhạc phim Tướng quân vào ngày 28.6.