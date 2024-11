Phim truyền hình 'Xứ cát' đạt lượng xem 'khủng' ngay từ tập đầu

Những sê ri đạt lượng xem 'khủng'

Giới quan sát phim ảnh nhìn nhận trong thời gian qua, hàng loạt tựa phim, nhất là phim sản xuất để xem trực tuyến "bùng nổ" về số lượt xem.

Sê ri Xứ cát: Lời tiên tri tiếp nối thành công trước đó của sê ri The Penguin làm về ác nhân "chim cánh cụt" Penguin/Oz Cobb, vốn là loạt phim phái sinh từ bản điện ảnh The Batman (2022). Tập đầu của sê ri này khi phát sóng đạt 1,4 triệu lượt xem, cao hơn của Xứ cát: Lời tiên tri. Xứ cát: Lời tiên tri lấp vào "khung giờ vàng" phát sóng, tức vào mỗi chủ nhật, sau khi loạt phim The Penguin kết thúc trên màn ảnh nhỏ HBO. Phía HBO cho biết hiện lượng xem tập đầu của The Penguin đã lên đến 18 triệu lượt (tại Mỹ).

Sê ri The Penguin nhận "mưa lời khen" trên Rotten Tomatoes với mức chấm 95% ẢNH: HBO

Sê ri Agatha All Along vừa kết thúc, các tập về cuối đạt lượng xem lớn ẢNH: DISNEY+

Trước đó, sê ri phim phù thủy Agatha All Along trong "vũ trụ điện ảnh" Marvel (MCU) cũng có lượng xem "khủng" sau khi 9 tập kết thúc, nhất là những tập cuối. Theo ghi nhận, tập 7 đạt 4,2 triệu lượt xem (chỉ trong 1 ngày), tập 8 đạt 4,6 triệu lượt xem, tập 9 đạt 3,9 triệu lượt khắp các nền tảng Disney+ trên toàn cầu. Tập đầu tiên của sê ri này đạt tổng 9,3 triệu lượt xem. Disney không công bố số liệu từ tập 2 - 6.

Sau khi thành công tại rạp, phim Deadpool & Wolverine cũng đạt lượng xem "khủng" trên nền tảng Disney+ toàn cầu ẢNH: MARVEL

Một trường hợp cũng đặc biệt và không thuộc các sê ri truyền hình nhưng "bùng nổ" về lượng xem trực tuyến đó là phim điện ảnh Deadpool & Wolverine (hiện đạt trên 1,33 tỉ USD toàn cầu - theo Box Office Mojo). Trong tuần đầu tiên khi chiếu trên Disney+ (trên toàn thế giới), phim đạt lượng xem 19,4 triệu lượt, là phim điện ảnh người đóng có lượt xem cao nhất kể từ phim Black Panther: Wakanda Forever (2022).