Vì sao sau một thập niên 'Trò chơi vương quyền' mới được chuyển thể điện ảnh?

Theo nguồn tin đáng tin cậy của The Hollywood Reporter và Deadline, khán giả yêu thích Trò chơi vương quyền sẽ không phải chờ đợi lâu để thấy tác phẩm này được chuyển thể lên màn ảnh rộng, khi ít nhất một bộ phim thuộc thương hiệu này đang được phát triển.

Một cảnh trong bản chuyển thể truyền hình của Trò chơi vương quyền ẢNH: THE HOLLYWOOD REPORTER

Trong quá khứ, "cha đẻ" của tiểu thuyết là George RR Martin cùng 2 nhà sản xuất David Benioff và Dan Weiss đã có ý tưởng thực hiện những phần phim ăn theo tiềm năng của vũ trụ này.

Theo đó, vào năm 2014, Martin tiết lộ 2 nhà sản xuất Benioff và Weiss muốn kết thúc tác phẩm bằng bộ 3 phim điện ảnh thay vì mùa cuối cùng của loại phim, nhưng hãng Warner Bros Discovery cực lực phản đối ý tưởng này.

Dẫu vậy, sự thay đổi gần đây trong ban lãnh đạo của hãng phim có khả năng đã làm xoay chuyển quyết định nói trên. Từ một tài sản cố định của HBO, giờ đây loạt phim được "bật đèn xanh" thêm một lần nữa.

Ngoài ra, sự thành công ngày càng gia tăng trong việc chuyển thể điện ảnh từ truyền hình và ngược lại cũng được xem là một lý do thúc đẩy cho quyết định này. Chẳng hạn bom tấn The Batman của Matt Reeves khi chuyển thể thành series dài tập trên HBO đã tạo nên những thành tích vô cùng ấn tượng.

Loạt phim truyền hình sắp tới của Max là Dune: Prophecy nối tiếp 2 phần phim Hành tinh cát thành công của Denis Villeneuve cũng là một lý do khác. Ngoài ra, Harry Potter, Chúa tể của những chiếc nhẫn... cũng đang được lên kế hoạch, cho thấy đây là xu hướng không thể tránh khỏi trong tương lai gần.

Nguồn tin cho biết dự án vẫn đang âm thầm được thực hiện và đang trong giai đoạn phát triển sơ khai. Hiện chưa có nhà làm phim, diễn viên hay biên kịch nào xác nhận tham gia.

Nói riêng về Trò chơi vương quyền, vào năm 2022, HBO đã cho ra mắt loạt phim tiền truyện ăn khách House of the Dragon. Đến nay nó đã phát sóng mùa hai. Hãng này cũng có loạt tiền truyện sắp ra mắt là A Knight of the Seven Kingdoms được lên kế hoạch phát sóng vào năm 2025. Ngoài ra, được biết còn có những ý tưởng khác đang được phát triển.