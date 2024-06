'Gia tộc rồng' - tiền truyện 'Trò chơi vương quyền' hâm nóng màn ảnh nhỏ

Không phụ lòng mong đợi của khán giả, tập đầu tiên của series Gia tộc rồng với nhan đề A Son for a Son (tạm dịch: Một đứa con đổi một đứa con), phát sóng ngày 16.6 đã "hâm nóng" lại thương hiệu này sau quãng thời gian dài sản xuất. Phim nhận mức chấm 92% trên Rotten Tomatoes, đạt chứng nhận "tươi" từ các nhà phê bình và được khán giả yêu thích với mức chấm 89%. Theo lịch, mỗi tuần phim sẽ phát sóng 1 tập. Có tất cả 8 tập phim trong mùa 2 này.

Diễn viên Tom Glynn-Carney trong vai vua Aegon II Targaryen trong Gia tộc rồng ở mùa 2 HBO

Cũng trong tập đầu này, các nhà làm phim vẫn duy trì tốt không khí căng thẳng đặc trưng trong mùa trước và khiến khán giả "sốc" bởi chi tiết trả thù bạo lực. Ryan Condal viết kịch bản chuyển thể cho tập phim Son for a Son, còn Alan Taylor ngồi ghế chỉ đạo.

Phim Gia tộc rồng chuyển thể từ tiểu thuyết Fire & Blood của nhà văn George R.R. Martin ra mắt độc giả năm 2018, kể về mâu thuẫn bên trong gia tộc của loài rồng là Targaryen, có mốc thời gian 200 năm trước các sự kiện trong loạt 8 mùa phim Trò chơi vương quyền.

Khi Gia tộc rồng đang chiếu, dự án A Knight of the Seven Kingdoms (tạm dịch: Kỵ sĩ của Thất Vương Quốc) đã tung ra hình ảnh đầu tiên và thông báo địa điểm ghi hình tại thành phố Belfast, Bắc Ireland. Hình ảnh được tung ra là tạo hình nhân vật Ser Duncan the Tall do Peter Claffey thủ vai. Phim được chuyển thể từ việc khai thác các chất liệu trong bộ tiểu thuyết A Song of Ice and Fire (Bài ca của lửa và băng) và Tales of Dunk and Egg của tác giả George R.R. Martin. Ser Duncan the Tall là 1 trong 2 nhân vật chính của series đang được sản xuất.

Tạo hình của diễn viên Peter Claffey trong A Knight of the Seven Kingdoms HBO

Bên cạnh đó, dự án cũng có thêm nhiều gương mặt nghệ sĩ mới như: Finn Bennett trong vai Aerion Targaryen, Bertie Carvel vai Baelor Targaryen, Tanzyn Crawford vai Tanselle, Daniel Ings vai Ser Lyonel Baratheon và Sam Spruell vai Maekar Targaryen.

Phim A Knight of the Seven Kingdoms có mốc thời gian 100 năm trước các sự kiện trong loạt phim Trò chơi vương quyền. George R.R. Martin là 1 trong 2 nhà sáng tạo của series. Hiện chưa rõ ngày dự kiến khởi chiếu của phim.