Hé lộ mùa mới 'Gia tộc rồng' và tiền truyện 'Trò chơi vương quyền'

HBO thông báo mùa tiếp theo của loạt phim Gia tộc rồng (House of the Dragon) sẽ chiếu vào đầu mùa hè năm 2024. Mùa phim này có tổng cộng 8 tập, ít hơn 2 tập so với mùa trước đó. Ông Casey Bloys cho biết mùa 2 của House of the Dragon đã hoàn thành ghi hình, đang đi vào giai đoạn hậu kỳ.

Mùa đầu tiên của Gia tộc rồng, chiếu trên HBO hồi tháng 8 năm rồi, kết thúc ở cao trào khi mối quan hệ trong gia tộc Targaryen bắt đầu rạn nứt. Phim được lòng các nhà phê bình lẫn khán giả đại chúng, vẫn giữ được chất riêng so với cả loạt phim Trò chơi vương quyền.

Hai nghệ sĩ Matt Smith và Emma D'Arcy trong mùa đầu của Gia tộc rồng HBO

Bên cạnh Gia tộc rồng, tiền truyện thứ hai của Trò chơi vương quyền là A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, dự kiến khởi quay vào đầu năm tới. Dự án này chuyển thể dựa trên tác phẩm Dunk and Egg cũng của tác giả George R.R. Martin, kể về một trong những vị vua của gia tộc Targaryen là Aegon V. Mốc thời gian trong dự án diễn ra gần 100 năm trước các sự kiện trong loạt phim Trò chơi vương quyền. A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight đã được phát triển từ năm 2021.



Cũng theo thông tin từ đại diện của HBO, hiện chưa có nghệ sĩ nào của dự án A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight được công bố tên, do ảnh hưởng của cuộc đình công ở Hollywood.

Ngoài House of the Dragon và A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, các dự án khác trong thương hiệu Trò chơi vương quyền sắp bắt đầu "lăn bánh", hiện các nhà làm phim đang lên ý tưởng. Các dự án này đều là tiền truyện.