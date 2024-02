HBO làm tiếp tiền truyện 'Trò chơi vương quyền' về cuộc chinh phạt của Aegon

Cuộc chinh phạt của Aegon là sự kiện đóng vai trò vô cùng quan trọng trong lịch sử địa chính trị của vùng đất Westeros, nơi là bối cảnh chính của 8 mùa phim Trò chơi vương quyền. Cuộc chinh phạt này đã giúp gia tộc rồng thâu tóm quyền lực bằng máu và bạo lực, xưng bá khắp cõi, đồng thời củng cố vị thế của họ ở nơi đây.

Aegon Targaryen, cùng với 2 người vợ của mình là Rhaenys Targaryen và Visenya Targaryen, đã cưỡi những con rồng mạnh khỏe nhất để đánh bại các lãnh chúa đang trị vì ở Westeros. Họ đã cùng nhau thống nhất Thất Vương Quốc (Seven Kingdoms) thành một trong vòng 2 năm. Chỉ có xứ Dorne là kháng cự thành công để không bị nhà Targaryen thôn tính trong sự kiện này.

Loạt phim Gia tộc rồng, đã thực hiện đến mùa 2, là tiền truyện của 8 mùa phim Trò chơi vương quyền. Còn loạt phim về cuộc chinh phạt của Aegon là tiền truyện của Gia tộc rồng HBO

Theo nguồn tin của Variety, dự án truyền hình về cuộc chinh phạt của Aegon đã được nhắm tới sớm nhất vào cuối năm ngoái.

Mattson Tomlin, biên kịch đang viết kịch bản The Batman – Part II (phần tiếp theo của The Batman - 2022), sẽ chấp bút cho kịch bản loạt phim tiền truyện Trò chơi vương quyền mới nhất này.

Trước thông tin series về cuộc chinh phạt của Aegon chính thức được "lăn bánh", có hàng loạt dự án phim truyền hình thuộc thế giới Trò chơi vương quyền đã, đang và sẽ lên sóng dần trong thời gian tới. Loạt phim House of the Dragon (tựa Việt: Gia tộc rồng) - tiền truyện của Trò chơi vương quyền, đang chiếu mùa 2 sau mùa đầu đầy thành công. Và dự án A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight cũng sẽ ghi hình từ năm nay.

Phía nhà đài HBO vẫn chưa lên tiếng chính thức về dự án mới xoay quanh cuộc chinh phạt của Aegon. Những dự án phim này đều dựa trên việc chuyển thể các tác phẩm văn học giả tưởng của nhà văn George R. R. Martin.