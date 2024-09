Những vai diễn đáng nhớ của giáo sư 'Harry Potter' - Maggie Smith

Nữ diễn viên kỳ cựu Maggie Smith được khán giả toàn cầu biết đến nhiều nhất qua vai diễn giáo sư McGonagall trong loạt phim Harry Potter. Bên cạnh tác phẩm kinh điển này, bà còn góp mặt trong nhiều bộ phim khác và giành được 2 giải Oscar, 5 giải BAFTA, 3 giải Quả cầu vàng, 4 giải Emmy, 4 giải SAG, 1 giải Tony cùng nhiều sự công nhận đáng tự hào khác.

Giáo sư Minerva McGonagall (phim Harry Potter)

Từ năm 2001 - 2011, Dame Maggie vào vai giáo sư Minerva McGonagall của trường phù thủy Hogwarts trong loạt phim Harry Potter. Mặc dù vị giáo sư nhanh trí, tốt bụng và đáng gờm này đã trở thành một trong những nhân vật nổi bật của bộ phim nhưng Dame Maggie vẫn thường nói rằng bà chưa thực sự thỏa mãn với vai diễn của mình.

Giáo sư McGonagall trong Harry Potter là vai diễn khiến Maggie Smith được khán giả trên toàn cầu yêu mến. Ít người biết rằng thời gian tham gia bộ phim này, Maggie đang chiến đấu với căn bệnh ung thư vú ẢNH: DAILYMAIL

Violet Crawley, Nữ bá tước Grantham (phim Downton Abbey)

Từ 2010 - 2015, Dame Maggie vào vai bá tước phu nhân Violet Crawley trong series truyền hình nổi tiếng Downton Abbey. Bộ phim kéo dài 6 mùa và trở thành một hiện tượng ở mảng điện ảnh lẫn thời trang, giúp Maggie Smith nhận được nhiều giải thưởng cao quý.

Jean Brodie (phim The Prime Of Miss Jean Brodie)

Ngôi sao sân khấu, điện ảnh và truyền hình này là một trong số ít nghệ sĩ đoạt được giải thưởng "Triple Crown" về diễn xuất ẢNH: APNEWS

Maggie đã giành giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim The Prime Of Miss Jean Brodie năm 1969. Tác phẩm kể về cô giáo nhiệt huyết Jean Brodie tưởng như nhẹ nhàng, nhưng lại có tính cách mạnh mẽ với lối tư duy quá độc lập.



Diana Barrie (phim California Suite)

Nữ diễn viên đã giành giải Oscar thứ 2 cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim California Suite năm 1978 dựa trên vở kịch cùng tên của nhà biên kịch Neil Simon. Trong phim, nhân vật Diana Barrien của Maggie Smith có một cuộc hôn nhân vì lợi ích với chồng mình - một người buôn đồ cổ đồng tính.

Maggie Smith là nghệ sĩ ưu tú bậc nhất nước Anh. Sự ra đi của bà ở tuổi 90 đã khiến giới điện ảnh, người hâm mộ không khỏi đau buồn và tiếc nuối ẢNH: HARPERSBAZAAR

Mary Shepherd (phim The Lady In The Van)

Năm 2015, Dame Maggie vào vai Mary Shepherd trong The Lady In The Van - một bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Shepherd, một phụ nữ lớn tuổi sống trong chiếc xe tải cũ nát trên đường phố ở phía bắc London, nước Anh sau ám ảnh về cái chết của người anh trai.

Sự ra đi của Maggie Smith đánh dấu sự mất mát lớn lao của ngành điện ảnh. Rất nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ trên toàn cầu đã bày tỏ lòng tri ân tới nữ diễn viên tài năng, duyên dáng và cần mẫn.