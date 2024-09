Giáo sư McGonagall của loạt phim 'Harry Potter' qua đời

Nữ diễn viên Maggie Smith vừa qua đời ẢNH: REUTERS

Truyền thông Anh tiết lộ thông tin Maggie Smith qua đời được xác nhận bởi hai con trai của bà là Chris Larkin và Toby Stephens. Tuyên bố của họ nêu rõ nữ diễn viên ra đi thanh thản tại bệnh viện ở Anh vào sáng sớm 27.9. "Là người sống kín tiếng, bà ấy đã được ở bên bạn bè, gia đình vào những giây phút cuối đời. Bà ra đi để lại hai người con trai cùng năm đứa cháu đáng yêu, những người đang đau buồn vì mất đi một người mẹ, người bà phi thường của mình", gia đình cố nghệ sĩ chia sẻ.



Các con của Maggie Smith cũng nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện vì đã tận tình chăm sóc cho minh tinh gạo cội trong những ngày cuối đời. Họ cũng cảm ơn những tin nhắn hỏi thăm, ủng hộ và sự an ủi của mọi người trong thời gian qua đồng thời mong có không gian riêng tư để lo hậu sự và vượt qua nỗi mất mát này. Nguyên nhân về sự ra đi của cố nghệ sĩ chưa được gia đình đề cập.

Sự ra đi của Maggie Smith là tổn thất lớn với nền nghệ thuật và cả hàng triệu người hâm mộ của loạt phim Harry Potter ẢNH: WARNER BROS.

Sự ra đi của Maggie Smith khiến giới điện ảnh, người hâm mộ không khỏi đau buồn, tiếc nuối. Gyles Brandreth bày tỏ sự kính trọng với người bạn lâu năm: "Tin buồn nhất: cái chết của Maggie Smith đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên vàng son và một cuộc đời phi thường. Bà ấy thực sự là một nữ diễn viên tuyệt vời, 'một trong những người tuyệt vời' và đơn giản là người bạn đồng hành tuyệt vời, độc nhất vô nhị trên mọi phương diện và do đó không thể thay thế được".



Trên trang mạng xã hội của Harry Potter, thương hiệu này đăng bài tri ân cố nghệ sĩ: "Maggie Smith là ngôi sao tỏa sáng với vai Giáo sư McGonagall trong cả tám phần phim Harry Potter. Chúng tôi rất đau buồn khi biết tin bà qua đời hôm nay. Sự thông minh, nhạy bén và sự hiện diện của bà với tư cách là chủ nhiệm của nhà Gryffindor đã đảm bảo rằng Hogwarts luôn nằm trong vòng an toàn".

Thời trẻ, Maggie Smith là giai nhân nức tiếng trên màn ảnh ẢNH: IMDB

Maggie Smith sinh năm 1934 tại Anh, bà hoạt động nghệ thuật từ đầu thập niên 1950 và có những đóng góp to lớn cho sân khấu và điện ảnh trong hơn 70 năm làm nghề. Ngôi sao tài danh của điện ảnh xứ sương mù ghi dấu ấn trên màn ảnh với loạt tác phẩm lâu năm: The Prime of Miss Jean Brodie, California Suite, Othello, Travels with My Aunt, A Room with a View, Gosford Park, Án mạng trên sông Nin (1978), Khu vườn bí mật, …

Maggie Smith được yêu mến với vai Minerva McGonagall - vị giáo sư nghiêm khắc, tốt bụng, luôn quan tâm đến học trò trong loạt phim đình đám Harry Potter ẢNH: WARNER BROS.

Vai diễn của nữ diễn viên kỳ cựu trở thành ký ức đẹp của biết bao thế hệ khán giả nhí ẢNH: WARNER BROS.

Đặc biệt, nữ diễn viên quen thuộc với nhiều khán giả Việt Nam cũng như quốc tế qua vai Giáo sư Minerva McGonagall trong loạt phim Harry Potter (2001 - 2011). Những năm gần đây, Maggie Smith đóng: Người phụ nữ trong xe tải (2015), loạt phim Downton Abbey (2010 - 2015), A Boy Called Christmas (2021), The Miracle Club (2023)…

Hơn 70 năm cống hiến cho nghệ thuật, bà Maggie Smith được vinh danh ở nhiều giải thưởng điện ảnh, sân khấu danh giá. Ngôi sao kỳ cựu này đã giành 2 giải Oscar, 5 giải BAFTA, 3 giải Quả cầu vàng, 4 giải Emmy, 5 giải SAG, 1 giải Tony cùng nhiều sự công nhận đáng tự hào khác.

Maggie Smith trong Downton Abbey - loạt phim giúp bà gây tiếng vang ở tuổi xế chiều ẢNH: IMDB

Maggie Smith trải qua hai cuộc hôn nhân và có hai con trai đều theo nghệ thuật. Những năm qua, nghệ sĩ kỳ cựu đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe. Năm 1998, bà được chẩn đoán mắc bệnh Graves (bệnh về tuyến giáp), phải xạ trị và phẫu thuật mắt. Năm 2007, tờ The Sunday Telegraph tiết lộ nữ diễn viên mắc ung thư vú, 2 năm sau đó, bà được cho là đã bình phục hoàn toàn.