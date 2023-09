Cụ Dumbledore của loạt phim 'Harry Potter' qua đời

Sự ra đi của nghệ sĩ Michael Gambon là mất mát lớn với nền nghệ thuật nước Anh REUTERS

Đại diện của nam diễn viên Michael Gambon thay mặt cho vợ và con trai ngôi sao quá cố, ra thông báo về sự ra đi của ông. Nghệ sĩ kỳ cựu trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện sau một cơn viêm phổi. Ông từ giã cõi đời một cách thanh thản trong vòng tay của những người thân yêu. Gia đình Michael Gambon mong được tôn trọng quyền riêng tư trong thời điểm đau buồn này đồng thời gửi lời cảm ơn vì những lời nhắn ủng hộ, yêu thương mà mọi người dành cho cố diễn viên.



Thông tin về Michael Gambon trở thành cú sốc lớn đối với nhiều khán giả, đặc biệt là những người hâm mộ lâu năm của loạt phim Harry Potter. Tài khoản Twitter chính thức của tác phẩm cũng chia sẻ hình của nghệ sĩ gốc Ireland kèm dòng trạng thái: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi hay tin ngài Michael Gambon qua đời. Ông ấy đã mang đến niềm vui vô bờ cho những người hâm mộ Harry Potter từ khắp nơi trên thế giới bằng sự hài hước, tốt bụng và duyên dáng của mình. Chúng tôi sẽ giữ mãi những kỷ niệm về ông trong trái tim". Bên dưới mục bình luận, đông đảo khán giả bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của nam diễn viên gạo cội và gửi lời tri ân, từ biệt ông cũng như tạm biệt một phần ký ức đẹp của họ.

Hình ảnh cụ Dumbledore do Michael Gambon thể hiện ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều khán giả quốc tế WARNER BROS.

Michael Gambon (19.10.1940 - 28.9.2023) là nghệ sĩ gạo cội của nền nghệ thuật nước Anh với sự nghiệp kéo dài gần 60 năm. Ông theo đuổi đam mê nghệ thuật từ đầu thập niên 1960 và gặt hái được thành công trong lĩnh vực sân khấu lẫn điện ảnh. Ông ghi dấu ấn qua các vở kịch kinh điển: Othello, Hamlet, Macbeth, Coriolanus, A Chorus of Disapproval, A View from the Bridge, Man of the Moment… đồng thời tham gia hàng trăm tác phẩm truyền hình, điện ảnh với nhiều vai phụ được khán giả yêu thích.

Đặc biệt, Michael Gambon được đông đảo khán giả toàn cầu biết đến qua vai diễn Albus Dumbledore trong loạt phim Harry Potter. Nghệ sĩ kỳ cựu đảm nhận vai diễn mang tính biểu tượng này sau khi Richard Harris (diễn viên đóng vai cụ Dumbledore trong hai phần đầu tiên) qua đời hồi 2002. Ông Gambon xuất hiện trong sáu phần phim còn lại, kéo dài từ năm 2004 đến 2011. Vai diễn của nam nghệ sĩ gây ấn tượng với gương mặt hiền hậu, râu tóc bạc phơ toát lên nhân từ, thông thái. Cụ Dumbledore được mô tả là hình ảnh thu nhỏ của lòng tốt, ông là vị hiệu trưởng uyên bác, đáng kính của ngôi trường phép thuật Hogwarts đồng thời là lãnh đạo của Hội Phượng Hoàng - tổ chức chuyên chống lại Chúa tể Voldemort, nhân vật phản diện chính của tác phẩm. Cụ cũng là nhân vật có ý nghĩa đối với Harry Potter, luôn ở cạnh động viên cậu khi khó khăn và dạy cậu nhiều bài học quý giá.

Michael Gambon đảm nhận vai Dumbledore trong các phần phim của Harry Potter từ 2004 đến 2011

WARNER BROS.

Ngoài Harry Potter, Michael Gambon còn tham gia loạt phim truyền hình chuyển thể từ tác phẩm The Casual Vacancy của JK Rowling. Lần cuối khán giả thấy ngôi sao kỳ cựu này xuất hiện trên màn ảnh là vào năm 2019, khi ông góp mặt trong hai bộ phim điện ảnh Judy và Cordelia. Loạt phim truyền hình cuối cùng mà nam nghệ sĩ gạo cội tham gia là Fortitude (2015 - 2019). Những năm cuối đời, ông bỏ lỡ một số dự án vì vấn đề sức khỏe. Sau hơn nửa thế kỷ cống hiến cho nghệ thuật, Michael Gambon giành được 3 giải Olivier (giải thưởng danh giá trong lĩnh vực sân khấu), 2 giải SAG, 4 giải BAFTA… Năm 1998, ông được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước hiệp sĩ vì những cống hiến trong lĩnh vực kịch nghệ.

Về đời tư, Michael Gambon từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Từ đầu những năm 2000, ông sống bên người bạn đời thứ hai - nhà thiết kế Philippa Hart, và khá kín tiếng về đời tư. Cố nghệ sĩ có tất cả ba người con.