‘Harry Potter’ Daniel Radcliffe mong chờ đón con đầu lòng

Trong loạt ảnh mới nhất được truyền thông đăng tải, Erin Darke lộ bụng bầu khi dạo phố cùng Daniel Radcliffe SPLASHNEWS

Thông tin trên được đại diện của Daniel Radcliffe xác nhận vào hôm 25.3. Nguồn tin thân cận của cặp đôi tiết lộ tài tử người Anh và bạn gái Erin Darke rất vui khi sắp trở thành cha mẹ. Người này chia sẻ với Mirror: “Daniel và Erin không thể hạnh phúc hơn khi mong đợi em bé chào đời. Họ vô cùng xúc động và nóng lòng được trải qua cảm giác có một gia đình 3 người. Gần đây, họ đã thông báo tin vui với người thân và bạn bè”. Trong khi đó, một nguồn tin khác chia sẻ với The Sun: “Daniel rất vui mừng khi được làm cha. Mối quan hệ của anh ấy với Erin thực sự đặc biệt và mọi người đều tin rằng họ sẽ là những bậc cha mẹ tuyệt vời. Họ đã giữ kín chuyện mang thai suốt thời gian qua nhưng giờ cô ấy không thể giấu chiếc bụng lớn của mình thêm nữa”.



Tin tức kể trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Daniel Radcliffe và Erin Darke đi dạo ở New York (Mỹ). Người đẹp 39 tuổi gây chú ý với vòng hai tròn trịa, to gần vượt mặt.

Cặp đôi gắn bó bền chặt hơn chục năm qua và hiện đang sống chung ở New York (Mỹ) SHUTTERSTOCK

Daniel Radcliffe và Erin Darke có cơ hội hợp tác cùng nhau trong Kill Your Darlings vào năm 2012 rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm và gắn bó trong hơn chục năm qua. Trong một cuộc trò chuyện với Playboy hồi 2015, nam diễn viên 8X thừa nhận anh đã lập tức bị đối phương thu hút ở cảnh quay đầu tiên của họ trong phim. “Có một khoảnh khắc cô ấy làm tôi cười và tôi đang cười với tư cách là chính mình chứ không phải nhân vật của mình. Cô ấy cực kỳ hài hước và thông minh. Tôi biết mình đang gặp rắc rối”, anh chia sẻ. Về phần Erin Darke, cô chia sẻ với People lý do cả hai gắn bó dài lâu: “Chúng tôi thực sự yêu thích những gì mình làm. Có điều gì đó thực sự đẹp đẽ, đáng yêu khi ở bên một người mà hiểu bạn một cách bẩm sinh”. Nữ diễn viên cũng chia sẻ cả cô và bạn trai đều vô cùng ủng hộ sự nghiệp của đối phương.

Daniel Radcliffe sinh năm 1989 tại Anh và bắt đầu đóng phim từ khi lên 10 tuổi. Danh tiếng của tài tử này gắn liền với vai Harry Potter trong loạt phim ăn khách cùng tên. Sau thành công của Harry Potter, Radcliffe tiếp tục thử thách bản thân ở nhiều thể loại khác nhau, từ phim chính kịch, hài lãng mạn cho đến hành động, kinh dị. Ngôi sao 8X ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm: What If?, The Woman in Black, Swiss Army Man, Now You See Me 2, The Lost City… Trong khi đó, Erin Darke hơn bạn trai 5 tuổi. Nữ diễn viên người Mỹ nổi tiếng với bộ phim truyền hình Good Girls Revolt, góp mặt trong The Marvelous Mrs. Maisel, Dietland, Love & Mercy, Still Alice…

Daniel Radcliffe hạnh phúc khi tìm được "một nửa" đồng điệu SHUTTERSTOCK

Daniel Radcliffe và Erin Darke từng hợp tác trong Kill Your Darlings và cùng xuất hiện trong Miracle Worker (2021). Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên 34 tuổi chia sẻ: “Rõ ràng là chúng tôi đã gặp nhau trên phim trường nên được làm việc cùng cô ấy trong Miracle Worker thật sự đặc biệt và đáng yêu”. Anh cũng hy vọng có nhiều cơ hội đồng hành cùng bạn gái trong diễn xuất cho đến viết lách. Thời gian qua, họ sống cùng nhau ở New York và hiếm khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện công khai. Bù lại, cả hai thoải mái chia sẻ về đối phương trong các cuộc phỏng vấn với những lời có cánh.