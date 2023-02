Tài tử 'Harry Potter' và dàn sao nam tái xuất ấn tượng trong 'Knock at the carbin'

Tiếng gõ ở căn nhà gỗ (tựa gốc: Knock at the cabin) là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn lừng danh M. Night Shyamalan trên màn ảnh rộng năm 2023 với thể loại sở trường kinh dị - viễn tưởng. Bên cạnh sự góp mặt đang gây chú ý của ngôi sao Harry Potter - Rupert Grint, phim còn sở hữu dàn sao nam tên tuổi và vô cùng tài năng.

Dave Bautista

Với những ai yêu thích bộ môn đô vật chuyên nghiệp WWE thì chắc chắn Dave Bautista không phải là cái tên xa lạ. Anh bắt đầu hoạt động tại WWE từ năm 1999 với nghệ danh "Quái thú" Bautista và sớm trở thành một trong những đô vật hàng đầu. Anh từng 6 lần vô địch thế giới và quyết định lấn sân sang Hollywood từ năm 2006.

Dave Bautista là gương mặt quen thuộc trong dòng phim hành động, viễn tưởng IMDb

Tuy nhiên phải đến năm 2012, Bautista mới có dự án tầm cỡ là The Man with the Iron Fists và Riddick. Giống The Rock, Bautista được săn đón chủ yếu ở thể loại phim hành động - viễn tưởng, trong đó vai diễn nổi tiếng nhất của anh là Drax trong Vũ trụ điện ảnh Marvel. Thành công của Drax tiếp tục đưa lối cho Bautista đến với những bom tấn như DUNE, Army of the Dead và giờ đây là Tiếng gõ ở căn nhà gỗ.

Trong dự án mới nhất của đạo diễn M. Night Shyamalan, Dave Bautista thủ vai Leonard - thủ lĩnh nhóm 4 người lạ mặt xuất hiện tại căn nhà gỗ nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh và buộc gia đình đang cư trú tại đó phải đưa ra lựa chọn hy sinh một người để cứu thế giới. Bautista bật mí về vai diễn: "Leonard không phải là một kẻ cuồng tín. Anh ấy đau lòng và bị dằn vặt với việc phải buộc gia đình kia đưa ra các lựa chọn không tưởng này. Đó là một người đàn ông với ngoại hình trông như một gã khổng lồ hung dữ với những hành động nguy hiểm nhưng trong thực tế lại là một người cực kỳ dịu dàng, giống một thầy giáo vậy".



Ben Aldridge

Trái ngược với Bautista, Ben Aldridge lại thành công nhờ những vai diễn truyền hình. Đóng phim từ năm 2008, diễn viên sinh năm 1985 là gương mặt thân quen trên màn ảnh nhỏ nước Anh. Một số dự án giúp anh nổi tiếng tại xứ sở sương mù gồm Pennyworth (vai cha của Người Dơi thời trẻ), Fleabag, First Light… Năm 2020, anh khiến người hâm mộ thích thú khi chính thức công khai là người đồng tính, khẳng định tài năng chưa bao giờ bị chi phối bởi xu hướng của bản thân.

Ben Aldridge công khai là người đồng tính vào năm 2020. Trong Tiếng gõ ở căn nhà gỗ, anh vào vai người cha đồng tính của bé Wen IMDb

Aldridge đóng vai Andrew trong Tiếng gõ ở căn nhà gỗ, cùng với Eric, anh là một trong hai người cha của bé Wen. Eric và Andrew vốn luôn tôn trọng nhân sinh quan về nhân loại của đối phương. Tuy vậy, khi tình thế trong căn nhà gỗ mỗi lúc một thêm nguy hiểm, sự khác biệt giữa cái nhìn tiêu cực về thế giới của Andrew với tâm hồn tràn đầy niềm tin của Eric lại trở thành nguồn gốc cho sự căng thẳng và lo lắng.

Vốn là một người cởi mở, Aldridge tin rằng đã có những thay đổi tích cực trong làng điện ảnh về việc chấp nhận và chào đón các diễn viên đồng tính. Anh nói: "Thật quan trọng khi thấy bản thân mình được thể hiện thông qua loại hình nghệ thuật mà chúng tôi lựa chọn để thưởng thức. Đó là cách chúng tôi hiểu thêm về bản thân mình và cũng là cách để chúng tôi hiểu thêm về những người khác biệt với mình tới từ khắp nơi trên thế giới. Tôi cho rằng việc chúng tôi được thoải mái thể hiện mình đã có những tác động tới thế giới này theo một cách thực sự tích cực".

Jonathan Groff

Ngôi sao sinh năm 1985 gia nhập Hollywood từ năm 2006, từng góp mặt trong các dự án truyền hình đặc sắc như Glee hay The Good Wife. Với diễn xuất ổn và lợi thế về giọng hát, Groff được đề cử Nam chính xuất sắc nhất tại Tony Awards ngay năm đầu tiên ra mắt. Đó cũng là khi nhiều cơ hội điện ảnh đến với anh, trong đó có vai Kristoff trong siêu phẩm Frozen của Disney. Ngoài ra, anh còn từng được đề cử Emmy và chiến thắng 1 giải Grammy cá nhân.

Jonathan Groff nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Trong Tiếng gõ ở căn nhà gỗ lần này, Jonathan Groff đóng vai Eric - người cha còn lại của gia đình. Groff thú nhận anh chưa từng thủ vai bố hay chồng trước đây, nên việc cùng với Ben và Kristen xuất hiện trên trường quay trong một không gian căng thẳng kịch tính như vậy đã khiến anh vô cùng xúc động. "Trong khi Andrew luôn tỏ ra hoài nghi và mất niềm tin vào con người thì Eric lúc nào cũng mộng mơ và có xu hướng tìm kiếm những điểm tốt ở mọi người quanh mình. Tôi cho rằng câu chuyện này sẽ đặt ra cho chúng ta những câu hỏi thú vị liên quan tới niềm tin, sự tin tưởng, về gia đình và về đức hy sinh", Groff chia sẻ.



Rupert Grint

Rupert sinh năm 1988, ngay từ nhỏ đã có niềm hứng thú với sân khấu. Vai Ron Weasley của Rupert Grint trong Harry Potter là 1 trong 3 vai diễn quan trọng nhất loạt phim bên cạnh Daniel Radcliffe và Emma Watson, gắn bó với 8 phần phim suốt một thập niên.

Sau khi khép lại vai Ron, Rupert chứng tỏ được năng lực của mình trong các phim như Driving Lessons, Cherrybomb, Wild Target… Ngoài ra, anh còn thể hiện tài năng ở nhiều mảng như lồng tiếng, dẫn chương trình, đua xe… Tuy vậy, Rupert không quá mặn mà về phim ảnh, cũng không ép bản thân phải chạy theo số lượng hay danh tiếng.

Tài tử Harry Potter đầy khác lạ trong phim mới Tiếng gõ ở căn nhà gỗ POSTER PHIM

Rupert Grint gây chú ý khi xuất hiện trong dự án điện ảnh mới Tiếng gõ ở căn nhà gỗ. Trong phim, Rupert vào vai Redmond - một trong những kẻ đột nhập vào căn nhà gỗ của gia đình nhân vật chính. Grint hứng thú với kịch bản này vì nó đề cập tới nỗi sợ hãi đang bủa vây con người ở thời điểm hiện tại. "Chúng ta vừa trải qua thời kỳ đại dịch toàn cầu, và khủng hoảng môi trường chưa bao giờ lại nghiêm trọng tới như vậy. Vì thế, nỗi lo lắng về sự sụp đổ của hành tinh này là điều đang hiện hữu trong tâm trí của rất nhiều người", nam diễn viên đánh giá.

Theo ê kíp, nhân vật Redmond là người có tính cách hung hãn và phải tranh đấu với chính bản thân để kiểm soát được cơn giận dữ của mình. Vì vậy, đây sẽ là sự đổi mới hoàn toàn kể từ Ron Weasley của hơn 2 thập niên trước.