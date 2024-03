Quỹ từ thiện vợ chồng Will Smith đóng cửa sau cú tát tại lễ trao giải Oscar

Hồ sơ thuế của quỹ từ thiện Will Smith cho thấy sau vụ việc, những người nổi tiếng từng đóng góp cho quỹ này trước đây đã ngừng ủng hộ và tổ chức này đang trong quá trình đóng cửa vĩnh viễn, theo Variety.

Doanh thu của quỹ đã giảm - từ 1.760.000 USD vào năm 2020 và 2.138.660 USD năm 2021 xuống còn 365.870 USD năm 2022. Những công ty lớn như American Airlines đã quyên góp 76.160 USD vào năm 2021 và CAA (phát hiện tài năng và thể thao của Mỹ) góp 100.000 USD vào năm 2021.

Vợ chồng Will Smith VARIETY

Một nguồn tin thân cận với tổ chức từ thiện này nói với Variety rằng vợ chồng Will Smith đang giải thể quỹ mà họ thành lập vào năm 1996, trước khi diễn ra lễ trao giải Oscar 2024 và đang tập trung nhiều hơn vào việc quyên góp số tiền tương tự cho các hoạt động từ thiện riêng lẻ. Đại diện gia đình Smith từ chối bình luận.

Năm 2022, Quỹ từ thiện Will Smith và Jada Smith đã trao cho các tổ chức nổi tiếng, bao gồm 100.000 USD cho Viện phim Mỹ, 2.500 USD cho Big Brothers Big Sisters... Quỹ này cũng quyên góp tiền cho 2 tổ chức Rebecoming và World Rebirth Foundation lần lượt 15.000 USD và 10.000 USD vào năm 2022.

Nguồn tin thân cận cho rằng sự sụt giảm nhân sự là bằng chứng cho việc gia đình Will Smith đóng cửa quỹ từ thiện. Năm 2021, quỹ đã giảm lương 2 nhân viên và đến năm 2022, không còn nhân viên nào làm việc tại đây.

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 REUTERS

Mặc dù phải đối mặt với những lời chỉ trích vì tát Chris Rock tại lễ trao giải Oscar, Will Smith vẫn có cát xê thuộc hàng cao nhất ở Hollywood. Theo một bài báo của Variety năm ngoái, Will Smith đang đưa ra mức giá 25 triệu USD cho cả phần tiếp theo sắp ra mắt Bad Boys 4 và Fast and Loose của Netflix.

Thông tin thuế năm 2023 từ quỹ từ thiện của gia đình Will Smith sẽ được công bố trong thời gian tới.