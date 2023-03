Nỗ lực trở lại Hollywood của Will Smith

Ngôi sao của Men in Black hầu như không được chú ý trong 12 tháng kể từ khi tát người dẫn chương trình Chris Rock tại Lễ trao giải Oscar năm ngoái. Will Smith hiện đang chuẩn bị cho việc lấy lại thanh danh. Các nguồn tin cho biết nam diễn viên tìm cách thiết lập lại uy tín thương mại của mình, sẵn sàng quay liên tiếp 2 phim Bad Boys 4 của Sony và Fast and Loose của Netflix.

Will Smith hiện đang chuẩn bị cho việc lấy lại thanh danh Variety

Chiến lược đó sẽ đánh dấu một bước ngoặt từ khi hai bộ phim gần đây nhất anh đóng là King Richard và Emancipation được xem như để tranh giải hơn là phim bom tấn. Mặc dù King Richard thu được doanh thu phòng vé vừa phải (39 triệu USD trên toàn thế giới) nhưng ít hơn nhiều so với cát-xê của Will Smith bao gồm cả phần phụ trợ lên đến 40 triệu USD. Tiền lương của Smith tăng vọt sau khi Warner Bros. quyết định phát hành King Richard tại các rạp cùng thời điểm phim ra mắt trên HBO Max. Hãng phim chọn trao toàn bộ tiền thưởng cho ngôi sao như một sự bù đắp cho sự thay đổi trong kế hoạch phân phối.

Ngay cả khi doanh thu bán vé của bộ phim ở mức tầm tầm, thì King Richard vẫn mang về cho Will Smith tượng vàng Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc, không như Emancipation không nhận được bất kỳ đề cử Oscar nào.

Nhưng sau cái tát, các giám đốc điều hành hãng phim đã do dự khi quay lại làm ăn với Smith mặc dù anh là một trong những ngôi sao lớn nhất của ngành. "Mọi người đang chờ xem ai sẽ chớp mắt trước. Điều quan trọng không phải là những gì anh ấy đã làm, mà là những gì anh ấy đã làm sau đó", một giám đốc điều hành cấp cao tại một hãng phim lớn, người vẫn còn miễn cưỡng làm việc với Smith, cho biết.

Sẽ tốt hơn nếu Will Smith bị đuổi khỏi buổi lễ sau khi lao lên sân khấu và tấn công Rock hơn là quay trở lại chỗ ngồi của mình, nhận giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc, phát biểu và sau đó nhảy múa tại lễ trao giải.

Will Smith đóng Richard Williams trong phim King Richard

Cái tát chắc chắn đã làm giảm nghiêm trọng mức độ ăn khách của Will Smith, ít nhất là tạm thời. Một tháng trước sự cố với Chirs Rock, Netflix đã bật đèn xanh sản xuất Fast and Loose, nhưng hãng phim đã tạm dừng dự án sau cú tát. Các nguồn tin cho biết Netflix chỉ quyết định tiếp tục làm bộ phim hành động ly kỳ kinh phí lớn, kể về thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm bị mất trí nhớ sau cuộc tấn công, từ khi Sony bật đèn xanh thực hiện Bad Boys 4 với Will Smith.

"Netflix chắc chắn không sẵn sàng trở thành hãng phim đầu tiên quay lại làm ăn với Will Smith", một nguồn tin thân cận nhận định.

Tuy nhiên Will Smith vẫn là một trong những ngôi sao điện ảnh được trả lương cao nhất ở Hollywood. Các nguồn tin cho biết nam tài tử đang nhận được báo giá cát-xê 25 triệu USD/phim cho cả Bad Boys 4 và Fast and Loose.

Trong khi đó, Will Smith hầu như không xuất hiện trước công chúng trong năm qua ngoài lần ra mắt phim Emancipation. Anh chỉ lặng lẽ dự đám cưới đạo diễn Bad Boys 4 là Adil El Arbi ở Morocco vào tháng 8.2022.