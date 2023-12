Tác phẩm do fan ‘Chúa tể của những chiếc nhẫn’ viết bị yêu cầu tiêu hủy

Vào tháng 4 năm nay, tác giả Demetrious Polychron đã xuất bản một cuốn sách có tên The Fellowship of the King (tạm dịch: Hiệp hội nhà vua) với tuyên bố là phần tiếp theo của bộ Chúa tể của những chiếc nhẫn. Tác giả này, là người hâm mộ Chúa tể của những chiếc nhẫn, đã lên kế hoạch để đây là cuốn đầu tiên trong một bộ sách gồm 7 phần mới.

Tác phẩm tự xuất bản của Polychron Demetrious Polychron

Sau đó Polychron đã đệ đơn kiện cả Amazon và phía sở hữu bản quyền của J.R.R. Tolkien vì cho rằng loạt phim chuyển thể Chúa tể của những chiếc nhẫn: Những chiếc nhẫn quyền lực của Amazon Prime có nhiều chi tiết được dùng từ các tác phẩm phái sinh mà mình đã viết, và vi phạm bản quyền của ông.

Được biết trong vụ kiện này, Polychron tuyên bố mình đã nhiều lần cố gắng hợp tác với bên sở hữu bản quyền của cố nhà văn. Sau khi đăng ký nhãn hiệu The Fellowship of the King, vị tác giả này đã gửi một lá thư cho cháu trai của Tolkien và đồng thời là giám đốc của Tolkien Estate, Simon Tolkien, mô tả cuốn sách và yêu cầu công ty xem xét bản thảo của ông.

Vào năm 2019, Polychron đã thuê luật sư liên hệ lại với Tolkien Estate “với sự hào hứng khi được cộng tác và mong muốn xuất bản cuốn sách của mình ra với công chúng”. Đơn khiếu nại cũng cho biết thêm rằng Tolkien Estate đã “từ chối mọi nỗ lực cộng tác”, vì vậy Polychron đã đích thân giao một bản sao đến nhà Simon Tolkien.

Sau đó, ông đã tuyên bố trong một bức thư rằng mình “sẽ xuất bản Hiệp hội nhà vua và một bộ gồm 6 cuốn khác một cách độc lập”.

Theo các nguồn tin tương đối thân cận với tờ Variety, Polychron đã đòi một khoản bồi thường vô cùng lớn. Tuy vậy một thẩm phán ở California đã bác bỏ vụ kiện của Polychron vào tháng 8 qua.

Về phía ngược lại, sau khi chiến thắng vụ kiện đầu tiên, Tolkien Estate đã kiện ngược Demetrious Polychron vì đã vi phạm bản quyền. Một thẩm phán quận đã đưa ra nhiều phán quyết có lợi cho phía Tolkien Estate, và ngăn chặn vĩnh viễn Polychron “sao chép, phân phối, buôn bán, biểu diễn, trưng bày hoặc khai thác theo cách này hay cách khác” những cuốn sách phái sinh.

Vì vậy Hiệp hội nhà vua cũng như phần tiếp theo dự định có tựa The Two Trees (tạm dịch: Hai trụ cột) sẽ buộc phải bị tiêu hủy tất cả bản giấy và sách điện tử đã được ra mắt.

Cảnh cắt từ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn: Những chiếc nhẫn quyền lực IMDb

Ngoài yêu cầu trên, Polychron bị buộc phải trả 134,637 USD (gần 3,3 tỉ đồng) phí luật sư cho cả Amazon Prime và phía Tolkien. Khi ra phán quyết, thẩm phán Steven V. Wilson đã lưu ý đến việc cuốn sách của Polychron hoàn toàn dựa trên các nhân vật trong Chúa tể của những chiếc nhẫn, và gọi vụ kiện trước đó là hoàn toàn “vô lý” và “phù phiếm ngay từ ban đầu”.

Vụ kiện cũng đã chỉ ra những điểm tương đồng, chẳng hạn một trong những nhân vật của Polychron được gọi là Elanor, trùng tên với một trong những nhân vật của phim chuyển thể Chúa tể của những chiếc nhẫn: Những chiếc nhẫn quyền lực. Đây cũng là tên của một trong những nhân vật trong tác phẩm gốc của Tolkien (một trong những cô con gái của Sam).

Hiện nay bản quyền của Chúa tể của những chiếc nhẫn tương đối phức tạp. Trong khi tập đoàn game đến từ Thụy Điển - Embracer sở hữu bản quyền với loạt phim cùng tên cũng như là The Hobbit, thì phía quản lý di sản của cố tác giả lại sở hữu loạt phim truyền hình.

Phía Tolkien Estate cho biết: “Đây là thành công quan trọng đối với chúng tôi. Công ty sẽ không cho phép bất kỳ cá nhân hay tập thể nào thu được lợi nhuận trái phép từ các tác phẩm của J.R.R. Tolkien. Vụ việc lần này liên quan đến việc vi phạm nghiêm trọng bản quyền Chúa tể của những chiếc nhẫn, được thực hiện trên cơ sở thương mại. Chúng tôi hy vọng việc đưa ra lệnh cấm vĩnh viễn và phí luật sư đắt đỏ sẽ đủ để ngăn cản những ai có thể có ý định tương tự”.