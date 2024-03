'Godzilla Minus One' đại thắng giải Điện ảnh Viện Hàn lâm Nhật Bản lần thứ 47

Lễ trao giải Điện ảnh Viện Hàn lâm Nhật Bản lần thứ 47 diễn ra ở Tokyo ngày 8.3 (giờ địa phương). Phim Godzilla Minus One của đạo diễn Takashi Yamazaki, trước đó dẫn đầu mùa giải với tổng số 12 đề cử (theo sau là 2 phim Monster và Mom, Is That You?! với 11 đề cử mỗi phim), chiến thắng áp đảo ở 8 giải.

Phim Godzilla Minus One liên tục được gọi tên ở các giải, nối gót người anh Shin Godzilla trước đó TOHO

Tác phẩm chiến thắng các giải Phim hay nhất, Kịch bản xuất sắc nhất (cho Takashi Yamazaki), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (cho Sakura Ando), Quay phim xuất sắc nhất (cho Kōzō Shibasaki), Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất (cho Anri Jōjō), Chỉ đạo ánh sáng xuất sắc nhất (cho Nariyuki Ueda), Thu âm xuất sắc nhất (cho Hisafumi Takeuchi) và Dựng phim xuất sắc nhất (cho Ryūji Miyajima).

Đây là lần tiếp theo phim về quái vật Godzilla "thắng đậm" tại giải Điện ảnh Viện Hàn lâm Nhật Bản. Năm 2017, phim Shin Godzilla (Hideaki Anno và Shinji Higuchi chỉ đạo) nhận tổng cộng 11 đề cử và thắng 7 giải, bao gồm giải Phim hay nhất.

Nữ diễn viên Sakura Ando thắng 2 giải quan trọng về diễn xuất tại mùa giải năm nay: cô được gọi tên ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất ở phim Godzilla Minus One và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở phim Monster (đạo diễn: Hirokazu Kore-eda).

Phim Monster thắng chỉ 3 giải tại mùa giải lần này, nữ diễn viên Sakura Ando năm nay thắng liên tiếp 2 giải diễn xuất TOHO

Ngoài giải diễn xuất cho Sakura Ando là 2 giải Gương mặt mới của năm trao cho 2 diễn viên nhỏ tuổi Sōya Kurokawa và Hinata Hiiragi trong phim Monster TOHO

Phim Perfect Days thắng 2 giải quan trọng là Đạo diễn xuất sắc nhất (cho nhà làm phim người Đức Wim Wenders) và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (cho Koji Yakusho) DCM

Phim The Boy and the Heron của nhà làm phim Hayao Miyazaki, không khó đoán khi thắng giải Phim hoạt hình hay nhất tại mùa giải GHIBLI

Godzilla Minus One là tác phẩm quái vật - chiến tranh làm về những tổn thất và mất mát của người Nhật hậu Thế chiến thứ hai. Khi Nhật Bản đang chìm trong những khó khăn, quái vật Godzilla từ biển sâu trồi lên và phá hủy đất nước này. Phim không chỉ ăn khách tại thị trường quê nhà với doanh thu 39 triệu USD mà còn thắng lớn ở thị trường Bắc Mỹ với số tiền 56 triệu USD.