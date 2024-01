'Godzilla Minus One' đại diện châu Á tranh giải Phim hay nhất tại Oscar 2024

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) - đơn vị tổ chức giải Oscar thường niên, vừa công bố số liệu chính thức các phim đủ điều kiện tranh giải Phim hay nhất tại mùa giải lần thứ 96. Theo đó, có 265 phim truyện đủ điều kiện tranh giải, được lọc từ tổng cộng 321 phim gửi tranh giải của các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Godzilla Minus One là một trong những phim không nói tiếng Anh đủ điều kiện tranh giải Oscar hạng mục Phim hay nhất TOHO

Phim chiến tranh - quái vật Godzilla Minus One (đạo diễn: Yamazaki Takashi) là một trong số những tác phẩm đại diện châu Á tranh giải ở hạng mục này. Đây là một trong những phim không nói tiếng Anh tại mùa giải, và có thành tích ấn tượng tại thị trường Bắc Mỹ với doanh thu 49,1 triệu USD (theo Box Office Mojo).

Một vài "ngựa chiến" khác được công bố trong danh sách gồm: Anatomy of a Fall, Barbie, The Boy and the Heron (phim hoạt hình Nhật Bản), Creation of the Gods I: Kingdom of Storms (phim Trung Quốc), Killers of the Flower Moon, The Little Mermaid, Past Lives, Oppenheimer...

Phim chỉ đủ điều kiện tranh giải ở hạng mục Phim hay nhất nếu trước đó đủ điều kiện chung để tranh giải, gồm: phim truyện có thời lượng dài hơn 40 phút, phải phát hành thương mại trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2023 đến ngày 31.12.2023 và phải có suất chiếu trong các thành phố lớn như: Los Angeles, New York, Chicago... Năm nay, ban tổ chức sẽ chọn ra 10 đề cử chính thức ở hạng mục Phim hay nhất.

Vòng bình chọn đề cử diễn ra trong 5 ngày, từ 11.1 - 16.1.2024, và đề cử chính thức sẽ được công bố vào ngày 23.1. Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 sẽ tổ chức tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ như thường lệ; ABC phát trực tiếp chương trình.