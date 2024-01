'Oppenheimer' đoạt Quả cầu vàng phim chính kịch xuất sắc

Bộ phim tiểu sử dài 3 giờ Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan kể về J.Robert Oppenheimer, cha đẻ của bom nguyên tử, đã giành được 5 giải Quả cầu vàng 2024 gồm: Phim điện ảnh chính kịch hay nhất; Đạo diễn xuất sắc (Christopher Nolan); Nam diễn viên chính xuất sắc (Cillian Murphy); Nam diễn viên phụ xuất sắc (Robert Downey Jr) và Kịch bản gốc hay nhất.

Đoàn phim Oppenheimer nhận giải Phim điện ảnh chính kịch hay nhất CNN

Hạng mục Phim điện ảnh hài/nhạc kịch, tượng vàng thuộc về Poor Things. Kịch bản phim hay nhất trao cho Justine Triet, Arthur Harari (phim Anatomy of a Fall). Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim điện ảnh chính kịch là Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), trong khi Paul Giamatti (The Holdovers) và Emma Stone (Poor Things) đoạt giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh ca nhạc/hài.

Bộ phim hài nóng bỏng Barbie của nữ đạo diễn Greta Gerwig với diễn xuất của Margot Robbie dẫn đầu danh sách đề cử với 10 hạng mục chỉ giành được Quả cầu vàng Bài hát gốc hay nhất với ca khúc What Was I Made For? do Billie Eilish thể hiện và hạng mục hoàn toàn mới: Thành tích điện ảnh và doanh thu phòng vé tốt nhất.

Christopher Nolan nhận giải Đạo diễn xuất sắc CNN

Phim Succession giành được nhiều giải thưởng nhất với 4 tượng vàng gồm: Phim truyền hình chính kịch hay nhất, 3 diễn viên trong phim: Kieran Culkin (Nam chính xuất sắc), Sarah Snook (Nữ chính xuất sắc) và Matthew Macfadyen (Nam phụ xuất sắc) giành được các giải thưởng cá nhân.

Lily Gladstone nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim điện ảnh chính kịch (Killers of the Flower Moon) CNN

Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình dài tập ca nhạc/hài thuộc về Jeremy Allen White và Ayo Edebiri đều qua phim The Bear.

Giải Quả cầu vàng hạng mục Phim không nói tiếng Anh hay nhất được trao cho Anatomy of a Fall (Pháp), Phim hoạt hình xuất sắc nhất: The Boy and The Heron (Nhật Bản)…