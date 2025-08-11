Cơ hội nào cho Rosé (BlackPink) tại giải Grammy 2026?

Bản hit APT. của Rosé nhận đề cử ở 7 hạng mục quan trọng tại MTV Video Music Awards (VMAs) 2025 gồm: Video của năm, Ca khúc của năm, Màn kết hợp xuất sắc nhất, Nhạc pop xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Ngoài ra, ca khúc Toxic Till the End trong album debut Rosie cũng góp mặt ở hạng mục Best Kpop, nâng tổng số đề cử của Rosé lên 8.

Tại hạng mục Best Kpop, Rosé cạnh tranh cùng các thành viên BlackPink là Jennie, Lisa, Jisoo, bên cạnh aespa, Jimin (BTS) và Stray Kids.

VMAs có thể là bước đệm để Rosé chạm tay tới Grammy?

Rosé tỏa sáng trên sân khấu quốc tế trong năm 2025 Ảnh: Instagram roses_are_rosie

Theo giới chuyên môn, thành công tại VMAs không đồng nghĩa với việc sẽ được Grammy ghi nhận, bởi hai giải thưởng này có tiêu chí chấm điểm và hệ thống bỏ phiếu khác nhau. Tuy nhiên, chiến thắng ở VMAs có thể giúp nghệ sĩ nâng cao tầm ảnh hưởng, tạo thiện cảm với giới bình chọn Grammy và mở rộng sự hiện diện tại thị trường Mỹ.

Thực tế từng có những trường hợp trùng khớp giữa hai giải thưởng. All too well: The short film của Taylor Swift giành Video của năm tại VMAs 2022, sau đó thắng hạng mục Video âm nhạc xuất sắc nhất tại Grammy 2023. Tương tự, Humble của Kendrick Lamar cũng đạt thành tích kép vào năm 2017 - 2018.

Nhà phê bình âm nhạc Lim He Yun nhận định, một chiến thắng lớn tại VMAs có thể nâng cao cơ hội tranh giải Grammy cho Rosé, nhưng danh mục hit tại Mỹ của cô hiện vẫn khá hạn chế.

"Ở trường hợp của Rosé, hit thực sự tại Mỹ chỉ có APT. và chỉ riêng ca khúc này khó giúp cô giành đề cử Grammy. Trừ khi có một bài hát Kpop đạt sức lan tỏa ngang hoặc vượt APT., Kpop thường không được khán giả Mỹ chú ý nhiều như chúng ta nghĩ", ông Lim He Yun phân tích.

Thành tích 8 đề cử VMAs 2025 khiến nhiều người tin rằng Rosé đang tiến gần hơn tới cột mốc tranh giải tại Grammy Ảnh: Instagram roses_are_rosie

Grammy thường ưu ái nghệ sĩ có chuỗi thành tích ổn định trên các bảng xếp hạng Mỹ, được giới phê bình đánh giá cao và phát hành sản phẩm dưới các hãng thu âm lớn của Mỹ. Ngay cả BTS - nhóm nhạc Kpop đầu tiên nhận đề cử Grammy cũng chưa từng chiến thắng dù có 3 lần liên tiếp góp mặt vào năm 2021-2023.

Dù vậy, ông Lim He Yun cho rằng việc lượng người xem Grammy sụt giảm có thể khiến Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ cân nhắc đưa những tên tuổi Kpop nổi bật vào danh sách để thu hút sự chú ý toàn cầu.

Với 8 đề cử VMAs, Rosé đã khẳng định vị thế của một ngôi sao Kpop tầm cỡ thế giới. Dù con đường tới Grammy vẫn còn nhiều thử thách, một chiến thắng vang dội tại VMAs có thể là chất xúc tác giúp nữ thần tượng tiến tới cột mốc lịch sử tiếp theo.