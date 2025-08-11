Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Cơ hội nào cho Rosé (BlackPink) tại giải Grammy 2026?

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
11/08/2025 21:05 GMT+7

Rosé vừa lập kỷ lục với 8 đề cử tại VMAs 2025, con số cao nhất đối với một nghệ sĩ Kpop trong năm nay. Thành tích này đặt ra câu hỏi: Liệu đây có phải là bước đệm giúp cô tiến gần hơn tới giải Grammy?

Bản hit APT. của Rosé nhận đề cử ở 7 hạng mục quan trọng tại MTV Video Music Awards (VMAs) 2025 gồm: Video của năm, Ca khúc của năm, Màn kết hợp xuất sắc nhất, Nhạc pop xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Ngoài ra, ca khúc Toxic Till the End trong album debut Rosie cũng góp mặt ở hạng mục Best Kpop, nâng tổng số đề cử của Rosé lên 8.

Tại hạng mục Best Kpop, Rosé cạnh tranh cùng các thành viên BlackPink là Jennie, Lisa, Jisoo, bên cạnh aespa, Jimin (BTS) và Stray Kids.

VMAs có thể là bước đệm để Rosé chạm tay tới Grammy?

Cơ hội nào cho Rosé (BlackPink) tại giải Grammy 2026? - Ảnh 1.

Rosé tỏa sáng trên sân khấu quốc tế trong năm 2025

Ảnh: Instagram roses_are_rosie

Theo giới chuyên môn, thành công tại VMAs không đồng nghĩa với việc sẽ được Grammy ghi nhận, bởi hai giải thưởng này có tiêu chí chấm điểm và hệ thống bỏ phiếu khác nhau. Tuy nhiên, chiến thắng ở VMAs có thể giúp nghệ sĩ nâng cao tầm ảnh hưởng, tạo thiện cảm với giới bình chọn Grammy và mở rộng sự hiện diện tại thị trường Mỹ.

Thực tế từng có những trường hợp trùng khớp giữa hai giải thưởng. All too well: The short film của Taylor Swift giành Video của năm tại VMAs 2022, sau đó thắng hạng mục Video âm nhạc xuất sắc nhất tại Grammy 2023. Tương tự, Humble của Kendrick Lamar cũng đạt thành tích kép vào năm 2017 - 2018.

Nhà phê bình âm nhạc Lim He Yun nhận định, một chiến thắng lớn tại VMAs có thể nâng cao cơ hội tranh giải Grammy cho Rosé, nhưng danh mục hit tại Mỹ của cô hiện vẫn khá hạn chế.

"Ở trường hợp của Rosé, hit thực sự tại Mỹ chỉ có APT. và chỉ riêng ca khúc này khó giúp cô giành đề cử Grammy. Trừ khi có một bài hát Kpop đạt sức lan tỏa ngang hoặc vượt APT., Kpop thường không được khán giả Mỹ chú ý nhiều như chúng ta nghĩ", ông Lim He Yun phân tích.

Cơ hội nào cho Rosé (BlackPink) tại giải Grammy 2026? - Ảnh 2.

Thành tích 8 đề cử VMAs 2025 khiến nhiều người tin rằng Rosé đang tiến gần hơn tới cột mốc tranh giải tại Grammy

Ảnh: Instagram roses_are_rosie

Grammy thường ưu ái nghệ sĩ có chuỗi thành tích ổn định trên các bảng xếp hạng Mỹ, được giới phê bình đánh giá cao và phát hành sản phẩm dưới các hãng thu âm lớn của Mỹ. Ngay cả BTS - nhóm nhạc Kpop đầu tiên nhận đề cử Grammy cũng chưa từng chiến thắng dù có 3 lần liên tiếp góp mặt vào năm 2021-2023.

Dù vậy, ông Lim He Yun cho rằng việc lượng người xem Grammy sụt giảm có thể khiến Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ cân nhắc đưa những tên tuổi Kpop nổi bật vào danh sách để thu hút sự chú ý toàn cầu.

Với 8 đề cử VMAs, Rosé đã khẳng định vị thế của một ngôi sao Kpop tầm cỡ thế giới. Dù con đường tới Grammy vẫn còn nhiều thử thách, một chiến thắng vang dội tại VMAs có thể là chất xúc tác giúp nữ thần tượng tiến tới cột mốc lịch sử tiếp theo.

Tin liên quan

Rosé (BlackPink) lập kỷ lục mới với tư cách nghệ sĩ solo

Rosé (BlackPink) lập kỷ lục mới với tư cách nghệ sĩ solo

Thành viên nhóm nhạc BlackPink - Rosé tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu của mình trong lĩnh vực âm nhạc nhưng lần này là trên cương vị một nghệ sĩ solo.

Rosé (BlackPink) trả lời tin đồn hẹn hò với con trai Will Smith

Bruno Mars và Rosé (BlackPink) mang hit 'APT.' lên sân khấu MAMA 2024

Khám phá thêm chủ đề

ROSÉ Taylor Swift Lim He Yun Đề cử VMAS
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận