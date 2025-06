Rosé (BlackPink) lập kỷ lục mới với tư cách nghệ sĩ solo

Mới đây, Rosé đã hợp tác cùng ca sĩ người Mỹ Alex Warren trong ca khúc ballad đầy cảm xúc mang tên Oh my mind. Bản nhạc không chỉ khai thác triệt để khả năng thanh nhạc của cả hai nghệ sĩ mà còn một lần nữa thể hiện sự linh hoạt trong giọng hát của Rosé - người luôn được đánh giá cao về màu sắc âm nhạc riêng biệt.

Rosé tiếp tục khẳng định sức hút toàn cầu với những ca khúc chất lượng

Ngay sau khi phát hành, Oh my mind đã nhận được phản hồi tích cực từ người nghe và nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes Worldwide Songs Chart. Thành tích này đánh dấu ca khúc đầu tiên của một nữ nghệ sĩ Kpop phát hành trong năm 2025 đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng này.

Rosé chính thức trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop có nhiều ca khúc đạt quán quân nhất trên iTunes Worldwide Songs Chart Ảnh: Instagram roses_are_rosie

Với Oh my mind, Rosé chính thức lập kỷ lục mới là nữ nghệ sĩ solo Kpop có nhiều ca khúc đạt hạng nhất trên bảng xếp hạng iTunes Worldwide Songs Chart nhất trong lịch sử. Cô hiện có tổng cộng 4 ca khúc từng giữ vị trí quán quân gồm: On the ground, Number one girl, APT. và Oh my mind.

Bên cạnh Oh my mind, Rosé còn khoác lên mình một vai trò đặc biệt khi góp giọng trong ca khúc Messy, nằm trong album nhạc phim F1 do tài tử Brad Pitt đóng chính, vừa ra rạp ngày 27.6. Bản pop ballad đầy nội lực này được sáng tác và sản xuất bởi Rosé cùng nhóm hòa âm gồm Cleo Tighe, Delacey, Lostboy và Burns. Nội dung ca khúc miêu tả một mối quan hệ mãnh liệt nhưng đầy rối bời, được thể hiện qua câu chủ đề "let's get messy". Giọng hát trầm ấm và giàu cảm xúc của Rosé đã được thể hiện rõ nét qua giai điệu và phần lời đầy cảm xúc.

Trong khi Rosé tiếp tục gặt hái thành công cá nhân, nhóm BlackPink đang chuẩn bị trở lại mạnh mẽ với dự án chung đầy hoành tráng: Deadline world tour. Đây sẽ là chuyến lưu diễn stadium tour đầu tiên của nhóm kể từ Born Pink, với lịch trình kéo dài từ ngày 5.7.2025 tại sân vận động Goyang (Hàn Quốc) đến cuối tháng 1.2026 tại Kai Tak (Hồng Kông).

Rosé đang rục rịch trở lại cùng BlackPink vào tháng 7 tới Ảnh: Instagram roses_are_rosie

Nhóm cũng sử dụng chuyến lưu diễn để ra mắt ca khúc mới, sẽ được bật mí trong đêm diễn tại Goyang. Những dấu hiệu đầu tiên về bài hát mới đã được hé lộ với hình ảnh 4 thành viên cùng vượt sa mạc trên chiếc xe mui trần, khơi gợi về một thời kỳ mới đầy chuyển mình của nhóm.