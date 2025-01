Rosé (BlackPink) trả lời tin đồn hẹn hò với con trai Will Smith

Trong video, người dẫn chương trình hỏi Rosé liệu khoảnh khắc ra mắt cùng BlackPink có phải là thời điểm hạnh phúc nhất của cô hay không. Nữ idol thẳng thắn chia sẻ rằng khi đó, cô quá lo lắng để cảm nhận đây là giây phút tuyệt vời nhất của mình.

Thành viên BlackPink - Rosé phủ nhận tin đồn tình cảm với Jaden Smith ẢNH: INSTAGRAM ROSES_ARE_ROSIE

Rosé cũng nói về việc giao tiếp với các thành viên BlackPink, và tiết lộ rằng Jisoo là người hoạt động tích cực nhất trong nhóm chat của họ. Khi được hỏi nhóm nào tuyệt vời hơn giữa Spice Girls và BlackPink, cô tôn trọng gọi Spice Girls là huyền thoại nhưng vẫn chọn nhóm của mình, khiến cả trường quay bật cười.

Album solo đầu tay của Rosé - Rosie, phát hành ngày 6.12.2024, có ca khúc chủ đề mang tên Toxic Till the End do cô tự sáng tác dựa trên những trải nghiệm tình cảm của chính mình với người yêu cũ. Tuy nhiên, cô đã bác bỏ tin đồn rằng bài hát này nói về Jaden Smith - con trai tài tử Will Smith. Người đẹp 9X cười và nói: "Không phải đâu. Bài hát đó không nói về Jaden Smith. Cậu ấy là một người bạn tốt. Chúng tôi chưa từng hẹn hò với nhau. Chào Jaden nhé, mình nhớ cậu!".

Rosé làm nên kỷ lục với bản hit toàn cầu hợp tác cùng nam nghệ sĩ Bruno Mars ẢNH: INSTAGRAM ROSES_ARE_ROSIE

Trong khi đó, Rosé lập kỷ lục mới với tư cách là nghệ sĩ nữ Kpop đầu tiên đạt vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, đánh dấu một thành tựu lịch sử nhờ đĩa đơn APT. hợp tác cùng Bruno Mars. APT. cũng trở thành bài hát đạt 900 triệu stream nhanh nhất lịch sử của nghệ sĩ châu Á trên Spotify và đang trên đà trở thành MV Kpop đạt một tỉ lượt xem nhanh nhất trên YouTube. Hiện tại, Gangnam Style đang giữ danh hiệu này với thời gian là 158 ngày.

APT. cũng thống trị và đứng vị trí số 1 ở hầu hết các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước, đồng thời đạt hạng 4 trên UK Official Singles Chart Top 100, thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.