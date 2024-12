MV 'APT.' của Rosé và Bruno Mars phá kỷ lục 'Gangnam Style'

APT. phá vỡ kỷ lục 12 năm của PSY với Gangnam Style, trở thành MV Kpop đạt 700 triệu lượt xem nhanh nhất

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Vào khoảng 2 giờ sáng 28.12 (giờ địa phương), MV APT. của Rosé (BlackPink) và Bruno Mars đã chính thức vượt qua 700 triệu lượt xem trên YouTube. MV APT. được phát hành lúc 1 giờ chiều 18.10 (giờ địa phương), nghĩa là sản phẩm âm nhạc này mất khoảng 70 ngày và 13 giờ để đạt được cột mốc trên.

Với thành tích này, APT. trở thành MV Kpop đạt 700 triệu lượt xem nhanh nhất từ trước đến nay trên YouTube, đồng thời phá vỡ kỷ lục của PSY cùng siêu hit Gangnam Style nắm giữ suốt 12 năm qua. Được biết, thành tích trước đó mà Gangnam Style của PSY từng đạt được là mất 118 ngày để chạm con số 700 triệu view trên YouTube.

MV APT. cũng là video ca nhạc nhanh thứ tư được 700 triệu lượt xem trên YouTube, chỉ sau Hello của Adele, X (EQUIS) của Nicky Jam & J. Balvin và Taki Taki của DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B.

Rosé (BlackPink) và Bruno Mars liên tục đi vào lịch sử YouTube với bản hit APT. ẢNH: INSTAGRAM ROSÉ

Trước đó, MV APT. liên tiếp lập kỷ lục là MV Kpop đạt 400 triệu, 500 triệu và 600 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử. Ngoài ra, MV này còn là MV phát hành trong năm 2024 đạt 5 triệu lượt thích nhanh nhất, MV Kpop phát hành trong năm 2024 đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất, MV phát hành trong năm 2024 đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất, MV Kpop phát hành trong năm 2024 đạt 125 triệu lượt xem nhanh nhất…

Trong số các sản phẩm của nghệ sĩ solo Hàn Quốc, APT. là MV đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube nhanh thứ hai, chỉ đứng sau Gangnam Style của PSY. Rosé cũng phá vỡ kỷ lục của chính mình, bởi MV On The Ground của cô trước đây giữ kỷ lục là MV solo của một sao Kpop đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất trên YouTube trong thập kỷ này. Ngoài ra, APT. cũng là bài hát có nghệ sĩ châu Á vượt qua 1 tỉ lượt xem trên TikTok nhanh nhất.

APT. lấy cảm hứng từ một trò chơi của Hàn Quốc có tên là Apartment (Căn hộ). Phần điệp khúc bắt tai của bài hát được triển khai từ câu nói có nhịp điệu của chính trò chơi này. APT. là single (đĩa đơn) trích từ album solo mang tên Rosie của Rosé. Đây là đĩa đơn đầu tiên của người đẹp 9X sau ba năm. Các bài hát trong album như Toxic till the end, Number one girl, Drinks or coffee, Gameboy, Stay a little longer… cũng được đón nhận tích cực.