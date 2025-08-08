Lisa (BlackPink) đăng ảnh cầu hôn khiến fan choáng váng

Hiện nhóm BlackPink đang khuấy động khán giả toàn cầu với tour diễn Deadline, đánh dấu sự trở lại sau 3 năm. Nhân dịp kỷ niệm 9 năm ra mắt vào ngày 8.8, cộng đồng Blink đang sôi nổi với hàng loạt dự án chúc mừng. Thế nhưng, tối 7.8, Lisa bất ngờ "đánh úp" bằng một hình ảnh giống như màn cầu hôn, khiến mạng xã hội bùng nổ.

Sự thật phía sau bức ảnh cầu hôn của Lisa

Ngay lập tức, tin đồn lâu nay về việc Lisa và CEO Frédéric Arnault bí mật đính hôn lại rộ lên. Một số người còn cho rằng thời điểm Lisa đăng tải bài viết này ngay trước lễ kỷ niệm nhóm là ẩn ý rằng BlackPink có thể tan rã sau khi kết thúc tour diễn.

Bức ảnh cầu hôn được Lisa đăng tải trên trang cá nhân nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán Ảnh: Instagram lalalalisa_m

Tuy nhiên, nhiều fan nhanh chóng chỉ ra rằng bức ảnh này nhiều khả năng là hậu trường MV Dream của Lisa. Lập luận này càng được củng cố sau bài đăng ngày 4.8 trên tài khoản X của công ty LLOUD và Instagram cá nhân của người đẹp 9X, trong đó Lisa chia sẻ hình ảnh đang cắn tay một người đàn ông. Sau đó, fan xác định cánh tay này không thuộc về Frédéric Arnault mà là của một người đàn ông khác chưa rõ danh tính, thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên X.

Trước đó, khoảnh khắc Lisa cắn cánh tay của một người đàn ông bí ẩn cũng khiến cư dân mạng dậy sóng Ảnh: Instagram wearelloud

Truyền thông Hàn Quốc sau đó xác nhận người đàn ông này là nam diễn viên Nhật Bản - Sakaguchi Kentaro. Ngay sau bài đăng của Lisa, Sakaguchi Kentaro cũng chia sẻ một bức ảnh cho thấy hình dạng cánh tay tương tự, một phần được che lại bằng biểu tượng, được cho là để giấu vết cắn.

Để tăng thêm sự thú vị, Lisa còn ghép bức ảnh cầu hôn với giai điệu ca khúc Dream, càng khiến nhiều người tin rằng đây là một phần trong kịch bản MV, với Sakaguchi Kentaro đảm nhận vai nam chính.

Nhiều người cho rằng những hình ảnh gây hiểu lầm gần đây có thể chỉ là một trong những cảnh quay trong MV Dream thuộc album Alter Ego mà Lisa hợp tác cùng nam diễn viên Sakaguchi Kentaro Ảnh: Instagram sakaguchikentaro

Bức ảnh cầu hôn hiện khiến người hâm mộ nóng lòng chờ đợi cách Lisa sẽ thể hiện câu chuyện trong MV mới. Nếu cảnh đám cưới này thực sự là một phần của concept, đây sẽ là đám cưới công khai đầu tiên của một thành viên BlackPink, dù là chỉ trên màn ảnh.