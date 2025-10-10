Tối 10.10, cơ hội cuối ngắm sao băng kỳ lạ rơi từ 'đuôi con rồng vũ trụ'

Theo EarthSky, mưa sao băng Draconids vừa đạt cực điểm vào ngày 8 - 9.10. Đây là trận mưa sao băng diễn ra hằng năm từ ngày 6 - 10.10, tức tối nay là ngày hoạt động cuối cùng của trận mưa sao băng này.

Mưa sao băng Draconids không phải là trận mưa sao băng lớn nhất, nhưng vẫn là hiện tượng thú vị với người yêu thiên văn ẢNH: THANH TÙNG

Các nhà nghiên cứu cho biết mưa sao băng Draconids, còn được gọi là Giacobinids, là một trận mưa sao băng thực sự kỳ lạ khi điểm tỏa sáng của nó nằm cao nhất trên bầu trời khi màn đêm buông xuống.

Đó là lý do tại sao bạn thấy nhiều sao băng Draconids hơn vào buổi tối so với buổi sáng sau nửa đêm. Trong khi hầu hết các trận mưa sao băng khác thì ngược lại. Sao chổi chủ chốt của trận mưa sao băng này là sao chổi 21P/Giacobini-Zinner đã ở điểm cận nhật (khoảng cách gần mặt trời nhất) vào tháng 3.2025.

Tìm điểm tỏa sáng của mưa sao băng Draconids

Điểm tỏa sáng của mưa sao băng là Draco hay được biết đến là chòm sao con rồng, có thể được tìm thấy ở bầu trời phía bắc. Draco luôn có thể nhìn thấy ở Bắc bán cầu dưới bầu trời quang đãng.

Điểm tỏa sáng của mưa sao băng Draconid nằm gần các ngôi sao Eltanin và Rastaban, ở đầu chòm sao Draco trên bầu trời phía bắc. Vị trí cực bắc của nó là lý do tại sao Draconids được quan sát tốt nhất từ Bắc bán cầu, bao gồm Việt Nam.

Sau khi nói lời tạm biệt với mưa sao băng Draconids vào tối nay, người yêu thiên văn sắp đón cực đại của trận mưa sao băng Orionids

ẢNH: THANH TÙNG

Là một trong những chòm sao lớn nhất ở phía bắc, Draco được hình dung rõ nhất vào thời điểm này trong năm như một cái đuôi rồng ngoằn ngoèo, tạo thành hình chữ Z mơ hồ phía trên chòm sao Đại Hùng trên bầu trời. Đó cũng là lý do nhiều người gọi mưa sao băng Draconids "rơi từ đuôi của một con rồng vũ trụ".

Sau khi nói lời tạm biệt với mưa sao băng này vào tối nay, người yêu thiên văn sắp đón cực đại của trận mưa sao băng Orionids. Mưa sao băng này hoạt động từ ngày 2.10 nhưng đạt cực đại vào ngày 21.10. Với điều kiện không trăng như năm nay, bạn có thể nhìn thấy từ 15 - 20 vệt sao băng mỗi giờ. Hãy bắt đầu quan sát từ sau nửa đêm ở hướng đông cho đến trước bình minh.