Tối nay mưa sao băng đạt cực đại: Người Việt có thấy được 'quả cầu lửa'?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), tối nay 8.10, mưa sao băng Draconids sẽ đạt cực điểm. Đây là một trận mưa sao băng diễn ra hằng năm từ ngày 6 đến 10.10.

Mưa sao băng là hiện tượng thú vị với người yêu thiên văn ẢNH: THANH TÙNG

Điều kiện quan sát của mưa sao băng Draconids năm nay rất kém do mặt trăng khuyết chỉ cách thời điểm trăng tròn chưa đầy 2 ngày. Bầu trời với ánh trăng sáng sẽ làm lu mờ phần lớn các vệt sao băng mờ.

"Tuy nhiên, năm nay có thể xảy ra đợt bùng phát đầy ấn tượng kéo dài trong vài giờ khi dự đoán trái đất được sẽ gặp dòng bụi mà sao chổi sao chổi 21P/Giacobini–Zinner để lại vào năm 2012. Sự kiện này xảy ra vào khoảng từ 22 đến 23 giờ tối nay", HAS thông tin.

Ở thời điểm cực đại, có khả năng người quan sát nhìn thấy từ 150 đến 400 vệt sao băng mỗi giờ, đưa Draconids trở thành một trong những đợt mưa sao băng ấn tượng nhất trong năm nay. Tuy nhiên, mưa sao băng vốn nổi tiếng là khó đoán, nên không có gì là chắc chắn.

Quan sát mưa sao băng thế nào?

Chuyên gia khuyến cáo người yêu thiên văn có thể bắt đầu quan sát từ ngay sau hoàng hôn ở hướng bắc, lúc này tâm điểm trong chòm sao Draco (Thiên Long) đang nằm cao khoảng 40 độ so với đường chân trời.

Mặc dù không được dự đoán là một trong những trận mưa sao băng đẹp nhất năm, nhưng Draconids có một đặc điểm đặc biệt khiến chúng trở nên vô cùng hấp dẫn đối với những người ngắm bầu trời: Trong khi hầu hết các trận mưa sao băng diễn ra rực rỡ nhất vào sáng sớm trước bình minh, thì sao băng Draconids có thể xuất hiện bất cứ lúc nào sau khi trời tối.

Quan sát mưa sao băng cần sự ủng hộ của thời tiết ẢNH: LƯU HOÀI NAM

Điểm tỏa sáng của mưa sao băng là Draco hay được biết đến là chòm sao con rồng, có thể được tìm thấy ở bầu trời phía bắc. Draco luôn có thể nhìn thấy ở Bắc bán cầu dưới bầu trời quang đãng.

Là một trong những chòm sao lớn nhất ở phía bắc, Draco được hình dung rõ nhất vào thời điểm này trong năm như một cái đuôi rồng ngoằn ngoèo, tạo thành hình chữ Z mơ hồ phía trên chòm sao Đại Hùng trên bầu trời. Đó cũng là lý do nhiều người gọi mưa sao băng Draconids "rơi từ đuôi của một con rồng vũ trụ".

Timeanddate.com cho biết bạn không cần bất kỳ thiết bị đặc biệt nào hoặc nhiều kỹ năng để ngắm mưa sao băng. Tất cả những gì bạn thực sự cần là bầu trời quang đãng cùng sự kiên nhẫn. Hãy tìm một nơi ngắm cảnh vắng vẻ, tránh xa ánh đèn thành phố.