Tối nay sao chổi 'đẹp nhất 2025' bay ngang bầu trời: Người Việt ngắm được không?

Timeanddate.com cho biết sao chổi Lemmon (C/2025 A6) đang di chuyển trên bầu trời buổi sáng và buổi tối tháng 10.2025. Điều đặc biệt là chổi này sẽ tiến gần trái đất nhất vào ngày 21.10, chỉ một ngày sau khi một sao chổi khác, C/2025 R2 (SWAN) tiến gần hành tinh của chúng ta nhất.

Sao chổi nổi tiếng là khó dự đoán ẢNH: LƯU HOÀI NAM

"Trong số tất cả các sao chổi bất ngờ bay vút lên bầu trời, sao chổi Lemmon (C/2025 A6) có thể là sao chổi đẹp nhất năm nay. Sao chổi này lại được các nhà quan sát ở Bắc bán cầu (bao gồm Việt Nam - PV) mong chờ", chuyên gia từ EarthSky thông tin.

Trong nửa đầu tháng 10, đối với các vùng vĩ độ trung bình ở Bắc bán cầu, sao chổi C/2025 A6 (Lemmon) có thể xuất hiện vào ban đêm và trước bình minh ở nửa phía đông bầu trời. Trong nửa cuối tháng, sao chổi có thể xuất hiện sau khi mặt trời lặn ở nửa phía tây bầu trời, gần đường chân trời.

Khi nào có thể nhìn thấy sao chổi bằng mắt thường?

Sao chổi sẽ ở gần trái đất nhất vào ngày 21.10. Chúng ta sẽ dễ dàng quan sát sao chổi này trên bầu trời vào khoảng thời gian đó. Sau đó, sao chổi sẽ tiếp tục sáng dần, có khả năng đạt độ sáng tối đa và có thể chỉ cần nhìn thấy bằng mắt thường vào khoảng ngày 31.10 hoặc ngày 1.11. Sao chổi Lemmon sẽ đạt điểm gần mặt trời nhất vào ngày 8.11.

Trong nửa đầu tháng 10, nếu muốn nhìn thoáng qua sao chổi này, bạn có thể sẽ phải quan sát từ sáng sớm cho đến trước khi mặt trời mọc. Hiện tại, sao chổi này vẫn còn mờ, với cấp sao biểu kiến khoảng 6, chỉ có thể nhìn thấy bằng thiết bị quang học.

Đừng bỏ lỡ cơ hội quan sát sao chổi Lemmon bằng mắt thường

Đến giữa tháng 10, sao chổi sẽ dễ nhìn thấy hơn, mọc lên trên bầu trời đêm. Vào ngày 16.10 tới, sao chổi Lemmon sẽ đi qua gần Cor Caroli, ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Canes Venatici (Chó Săn). Tại thời điểm này, một số ước tính cho rằng sao chổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường và vẫn đang sáng dần.

Sao chổi Lemmon sẽ sáng nhất vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Độ sáng của nó ước tính dao động từ cấp sao 4 đến 2,5. Lưu ý rằng sao chổi rất khó đoán. Tuy nhiên, rất có thể bạn sẽ nhìn thấy sao chổi này bằng mắt thường từ một địa điểm có bầu trời tối.