Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Tối nay sao chổi 'đẹp nhất 2025' bay ngang bầu trời: Người Việt ngắm được không?

Cao An Biên
Cao An Biên
14/10/2025 19:45 GMT+7

Sao chổi Lemmon (C/2025 A6) được dự báo là sao chổi đẹp nhất năm 2025. Đâu là thời điểm vàng để người Việt nhìn lên trời, chiêm ngưỡng sao chổi đặc biệt này?

Timeanddate.com cho biết sao chổi Lemmon (C/2025 A6) đang di chuyển trên bầu trời buổi sáng và buổi tối tháng 10.2025. Điều đặc biệt là chổi này sẽ tiến gần trái đất nhất vào ngày 21.10, chỉ một ngày sau khi một sao chổi khác, C/2025 R2 (SWAN) tiến gần hành tinh của chúng ta nhất.

Xuất hiện sao chổi 'đẹp nhất 2025': Tối nay, người Việt ngắm được không? - Ảnh 1.

Sao chổi nổi tiếng là khó dự đoán

ẢNH: LƯU HOÀI NAM

"Trong số tất cả các sao chổi bất ngờ bay vút lên bầu trời, sao chổi Lemmon (C/2025 A6) có thể là sao chổi đẹp nhất năm nay. Sao chổi này lại được các nhà quan sát ở Bắc bán cầu (bao gồm Việt Nam - PV) mong chờ", chuyên gia từ EarthSky thông tin.

Trong nửa đầu tháng 10, đối với các vùng vĩ độ trung bình ở Bắc bán cầu, sao chổi C/2025 A6 (Lemmon) có thể xuất hiện vào ban đêm và trước bình minh ở nửa phía đông bầu trời. Trong nửa cuối tháng, sao chổi có thể xuất hiện sau khi mặt trời lặn ở nửa phía tây bầu trời, gần đường chân trời.

Khi nào có thể nhìn thấy sao chổi bằng mắt thường?

Sao chổi sẽ ở gần trái đất nhất vào ngày 21.10. Chúng ta sẽ dễ dàng quan sát sao chổi này trên bầu trời vào khoảng thời gian đó. Sau đó, sao chổi sẽ tiếp tục sáng dần, có khả năng đạt độ sáng tối đa và có thể chỉ cần nhìn thấy bằng mắt thường vào khoảng ngày 31.10 hoặc ngày 1.11. Sao chổi Lemmon sẽ đạt điểm gần mặt trời nhất vào ngày 8.11.

Trong nửa đầu tháng 10, nếu muốn nhìn thoáng qua sao chổi này, bạn có thể sẽ phải quan sát từ sáng sớm cho đến trước khi mặt trời mọc. Hiện tại, sao chổi này vẫn còn mờ, với cấp sao biểu kiến khoảng 6, chỉ có thể nhìn thấy bằng thiết bị quang học.

Xuất hiện sao chổi 'đẹp nhất 2025': Tối nay, người Việt ngắm được không? - Ảnh 2.

Đừng bỏ lỡ cơ hội quan sát sao chổi Lemmon bằng mắt thường

Đến giữa tháng 10, sao chổi sẽ dễ nhìn thấy hơn, mọc lên trên bầu trời đêm. Vào ngày 16.10 tới, sao chổi Lemmon sẽ đi qua gần Cor Caroli, ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Canes Venatici (Chó Săn). Tại thời điểm này, một số ước tính cho rằng sao chổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường và vẫn đang sáng dần.

Sao chổi Lemmon sẽ sáng nhất vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Độ sáng của nó ước tính dao động từ cấp sao 4 đến 2,5. Lưu ý rằng sao chổi rất khó đoán. Tuy nhiên, rất có thể bạn sẽ nhìn thấy sao chổi này bằng mắt thường từ một địa điểm có bầu trời tối.

Tin liên quan

Hành tinh lớn nhất hệ mặt trời 'ở cạnh' mặt trăng: Cảnh đẹp nhất rạng sáng mai

Hành tinh lớn nhất hệ mặt trời 'ở cạnh' mặt trăng: Cảnh đẹp nhất rạng sáng mai

Tối nay 13.10 và rạng sáng mai, hành tinh lớn nhất hệ mặt trời sẽ ở cạnh vầng trăng khuyết, tạo nên khung cảnh thú vị cho người ngắm sao.

Có ngôi sao nhấp nháy nhiều màu hướng đông bắc: Người Việt đừng bỏ lỡ tối nay!

Tối nay người Việt ngắm mưa sao băng ít người biết: Khám phá bí ẩn vũ trụ

Khám phá thêm chủ đề

Sao chổi sao chổi Lemmon (C/2025 A6) Lemmon (C/2025 A6) sao chổi đẹp nhất năm sao chổi đẹp nhất 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận