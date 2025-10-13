Hành tinh lớn nhất hệ mặt trời 'ở cạnh' mặt trăng: Cảnh đẹp nhất rạng sáng mai

Theo trang Space.com, nếu bạn thức khuya vào đêm nay 13.10 hoặc thức dậy vào rạng sáng mai 14.10, hãy nhìn về phía đông để chiêm ngưỡng cảnh tượng ấn tượng từ sao Mộc, hành tinh lớn nhất hệ mặt trời và mặt trăng.

Sao Mộc là hành tinh lớn nhất hệ mặt trời ẢNH: NASA

Theo đó, mặt trăng khuyết sẽ mọc lên trên đường chân trời phía đông - đông bắc ngay trước nửa đêm giờ địa phương. Sao Mộc, hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời, sẽ tỏa sáng khoảng 6o về bên phải.

Tất nhiên, đây chỉ là góc quan sát từ trái đất. Trên thực tế, mặt trăng chỉ cách trái đất 378.000 km. Trong khi đó, sao Mộc cách chúng ta tới 768 triệu km, xa hơn 2.000 lần trong không gian so với vệ tinh tự nhiên của chúng ta.

Cảnh đẹp nhất vào rạng sáng mai

Bên cạnh sao Kim rực rỡ, sao Mộc là hành tinh quan sát tốt nhất vào mùa thu và hầu hết thời gian của mùa đông sắp tới. Tuy nhiên, hiện tại, sao Kim là một vật thể buổi sáng, không xuất hiện cho đến khi bình minh ló dạng và chỉ xuất hiện dưới dạng một chấm sáng trong kính viễn vọng, khiến sao Mộc trở thành tâm điểm vào cuối buổi tối và trước bình minh.

Hãy tìm sao Mộc hiện đang lấp lánh, rực rỡ ngay phía trên đường chân trời phía đông - đông bắc vào lúc 23 giờ 40 phút hôm nay. Tuy nhiên, sao Mộc sẽ không đạt đến độ cao 30o so với đường chân trời, cho đến 2 giờ 30 phút ngày 14.10.

Bạn có dậy sớm ngắm sao? ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Hiện tại, sao Mộc đang ở chòm sao Song Tử. Chòm sao này cũng là nơi hoàng đạo, đường đi của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh đi về cực bắc. Điều này mang lại cho những người quan sát ở phía bắc một lợi thế rõ rệt, bởi vì một hành tinh càng ở xa về phía bắc thì thời gian nó ở trên đường chân trời càng lâu và nó sẽ càng xuất hiện cao hơn ở phía nam của bầu trời.

Trong kính viễn vọng, sao Mộc luôn là một cảnh tượng hấp dẫn. Các vành đai mây sáng và tối trong bầu khí quyển của hành tinh khổng lồ này dường như song song với đường xích đạo và dần thay đổi. Trong khi đó, vết đỏ lớn nổi tiếng trên sao Mộc dường như đang co lại về kích thước. Từng đủ lớn để chứa 2 đến 3 trái đất, giờ đây vết đỏ này chỉ còn chứa được khoảng một trái đất.