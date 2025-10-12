Tối nay người Việt ngắm mưa sao băng ít người biết: Khám phá bí ẩn vũ trụ

Mưa sao băng Delta Aurigids xuất hiện hằng năm khi trái đất lướt qua vệt mảnh vỡ do một sao chổi chưa xác định để lại. Mưa sao băng này diễn ra từ ngày 10 - 18.10, đạt cực đại ngày 11 tháng 10.

Mưa sao băng tháng 10 luôn chứa đựng nhiều điều thú vị ẢNH: THANH TÙNG

Sao băng sẽ xuất hiện từ một vùng trời nằm trong chòm sao Ngự Phu (Auriga), gần ngôi sao sáng Capella. Năm nay, mưa sao băng Delta Aurigids sẽ cùng chia sẻ bầu trời với một mặt trăng khuyết khuyết hình lưỡi liềm với độ sáng 66%.

Mặt trăng sẽ mọc cùng với Auriga chỉ vài giờ sau khi mặt trời lặn và vẫn có thể nhìn thấy cho đến bình minh, khiến việc phát hiện các thành viên mờ hơn của trận mưa sao băng trở nên khó khăn. Có thể nhìn thấy tối đa 2 sao băng làm sáng bừng bầu trời mỗi giờ trong điều kiện trời tối lý tưởng.

Không chỉ có mưa sao băng Delta Aurigids

Cơ hội tốt nhất để bạn ngắm sao băng Delta Aurigids là vào lúc rạng sáng ngày 11.10, khi điểm sáng sẽ ở vị trí cao trên đầu. Tuy nhiên tối nay, trận mưa sao này vẫn còn hoạt động và nếu may mắn, bạn có thể nhìn thấy một số vệt sao băng.

Khi quan sát sao băng, hãy nhớ mặc ấm, tránh xa ánh đèn thành phố và dành 20 - 30 phút để mắt bạn quen với bóng tối.

Delta Aurigids không phải là trận mưa sao băng duy nhất diễn ra vào ngày 11.10 bởi Southern Taurids và Orionids cũng xuất hiện và luôn có khả năng bạn có thể nhìn thấy ẢNH: THANH TÙNG

Hãy sử dụng một ứng dụng thiên văn học đáng tin cậy trên điện thoại thông minh, ví dụ Stellarium, để tìm Capella gần mặt trăng. Sau đó quét một vùng trời cách ngôi sao sáng 40 độ.

Tại đây, vệt sao băng sẽ dài nhất. Delta Aurigids không phải là trận mưa sao băng duy nhất diễn ra vào ngày 11.10. Southern Taurids và Orionids cũng xuất hiện và luôn có khả năng bạn có thể nhìn thấy một sao băng lẻ tẻ không liên quan đến bất kỳ trận mưa sao băng nào đã biết lóe lên trong chốc lát trên bầu trời đêm.