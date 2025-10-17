'Đuổi theo' sao chổi đẹp nhất 2025: Lemmon sẽ hội ngộ trái đất sau… 1.396 năm

Theo trang Space.com, sao chổi Lemmon (C/2025 A6) xuất hiện rõ nhất từ ngày 13 - 23.10 và có thể sáng tới cấp 4, nghĩa là có khả năng nó có thể được nhìn thấy bằng mắt thường.

Sao chổi là thiên thể hiếm gặp, không thường xuất hiện

Đêm 21.10 sẽ là đêm lý tưởng để chiêm ngưỡng sao chổi nhờ trăng non. Thậm chí, người quan sát còn có thể bắt gặp mưa sao băng Orionids. Sau đó, nửa đầu tháng 11 sẽ là thời điểm lý tưởng để chụp ảnh phơi sáng một sao sao chổi khác có tên 3I/ATLAS, mặc dù với độ lớn dự đoán là 10, bạn vẫn cần máy ảnh, ống nhòm hoặc kính thiên văn để có thể nhìn thấy nó.

"Chụp ảnh sao chổi không khác gì chụp mặt trăng hay mưa sao băng, nhưng lại thú vị hơn nhiều, vì sao chổi thường chỉ xuất hiện một lần trong đời. Sao chổi Lemmon sẽ không xuất hiện trở lại trong hơn ngàn năm nữa", chuyên gia cho biết.

Nếu bỏ lỡ, 1.396 năm nữa mới "gặp lại"

Space.com cho biết một kính viễn vọng đã phát hiện ra sao chổi này vào ngày 3.1.2025. Với hơn 115 báo cáo quan sát về sao chổi này, các nhà khoa học đã có thể theo dõi quỹ đạo của nó. Họ xác định rằng sao chổi Lemmon quay quanh mặt trời với chu kỳ 1.396 năm.

Vì vậy, lần cuối cùng sao chổi này đến các vùng bên trong hệ mặt trời và vùng lân cận trái đất là vào khoảng năm 629. Sau lần nhìn thấy sao chổi Lemmon này vào năm 2025, phải đến năm 3421 mới quay trở lại.

Với nhiều người yêu thiên văn, tận mắt nhìn thấy sao chổi là điều thú vị ẢNH: LƯU HOÀI NAM

Sao chổi sẽ ở gần trái đất nhất vào ngày 21.10. Chúng ta sẽ dễ dàng quan sát sao chổi này trên bầu trời vào khoảng thời gian đó. Sau đó, sao chổi sẽ tiếp tục sáng dần, có khả năng đạt độ sáng tối đa và có thể chỉ cần nhìn thấy bằng mắt thường vào khoảng ngày 31.10 hoặc ngày 1.11. Sao chổi Lemmon sẽ đạt điểm gần mặt trời nhất vào ngày 8.11.

Sao chổi Lemmon sẽ sáng nhất vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Độ sáng của nó ước tính dao động từ cấp sao 4 đến 2,5. Lưu ý rằng sao chổi rất khó đoán. Tuy nhiên, rất có thể bạn sẽ nhìn thấy sao chổi này bằng mắt thường từ một địa điểm có bầu trời tối.