Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

'Đuổi theo' sao chổi đẹp nhất 2025: Lemmon sẽ hội ngộ trái đất sau… 1.396 năm

Cao An Biên
Cao An Biên
17/10/2025 19:45 GMT+7

Sao chổi được dự báo đẹp nhất năm 2025 Lemmon (C/2025 A6) đang lướt ngang bầu trời, hội ngộ chúng ta sau 1.396 năm. Đây là cơ hội duy nhất trong đời người Việt có thể nhìn thấy thiên thể này.

Theo trang Space.com, sao chổi Lemmon (C/2025 A6) xuất hiện rõ nhất từ ngày 13 - 23.10 và có thể sáng tới cấp 4, nghĩa là có khả năng nó có thể được nhìn thấy bằng mắt thường.

'Đuổi theo' sao chổi đẹp nhất 2025 tối nay: Hội ngộ trái đất sau gần… 1.400 năm - Ảnh 1.

Sao chổi là thiên thể hiếm gặp, không thường xuất hiện

Đêm 21.10 sẽ là đêm lý tưởng để chiêm ngưỡng sao chổi nhờ trăng non. Thậm chí, người quan sát còn có thể bắt gặp mưa sao băng Orionids. Sau đó, nửa đầu tháng 11 sẽ là thời điểm lý tưởng để chụp ảnh phơi sáng một sao sao chổi khác có tên 3I/ATLAS, mặc dù với độ lớn dự đoán là 10, bạn vẫn cần máy ảnh, ống nhòm hoặc kính thiên văn để có thể nhìn thấy nó.

"Chụp ảnh sao chổi không khác gì chụp mặt trăng hay mưa sao băng, nhưng lại thú vị hơn nhiều, vì sao chổi thường chỉ xuất hiện một lần trong đời. Sao chổi Lemmon sẽ không xuất hiện trở lại trong hơn ngàn năm nữa", chuyên gia cho biết.

Nếu bỏ lỡ, 1.396 năm nữa mới "gặp lại"

Space.com cho biết một kính viễn vọng đã phát hiện ra sao chổi này vào ngày 3.1.2025. Với hơn 115 báo cáo quan sát về sao chổi này, các nhà khoa học đã có thể theo dõi quỹ đạo của nó. Họ xác định rằng sao chổi Lemmon quay quanh mặt trời với chu kỳ 1.396 năm.

Vì vậy, lần cuối cùng sao chổi này đến các vùng bên trong hệ mặt trời và vùng lân cận trái đất là vào khoảng năm 629. Sau lần nhìn thấy sao chổi Lemmon này vào năm 2025, phải đến năm 3421 mới quay trở lại.

'Đuổi theo' sao chổi đẹp nhất 2025 tối nay: Hội ngộ trái đất sau gần… 1.400 năm - Ảnh 2.

Với nhiều người yêu thiên văn, tận mắt nhìn thấy sao chổi là điều thú vị

ẢNH: LƯU HOÀI NAM

Sao chổi sẽ ở gần trái đất nhất vào ngày 21.10. Chúng ta sẽ dễ dàng quan sát sao chổi này trên bầu trời vào khoảng thời gian đó. Sau đó, sao chổi sẽ tiếp tục sáng dần, có khả năng đạt độ sáng tối đa và có thể chỉ cần nhìn thấy bằng mắt thường vào khoảng ngày 31.10 hoặc ngày 1.11. Sao chổi Lemmon sẽ đạt điểm gần mặt trời nhất vào ngày 8.11.

Sao chổi Lemmon sẽ sáng nhất vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Độ sáng của nó ước tính dao động từ cấp sao 4 đến 2,5. Lưu ý rằng sao chổi rất khó đoán. Tuy nhiên, rất có thể bạn sẽ nhìn thấy sao chổi này bằng mắt thường từ một địa điểm có bầu trời tối.

Tin liên quan

Tối nay người Việt ngắm mưa sao băng ít người biết: Khám phá bí ẩn vũ trụ

Tối nay người Việt ngắm mưa sao băng ít người biết: Khám phá bí ẩn vũ trụ

Trận mưa sao băng Delta Aurigids ít người biết đến đang diễn ra. Vì sao nhiều người xem đây là một trong những trận mưa sao băng bí ẩn?

Tối nay sao chổi 'đẹp nhất 2025' bay ngang bầu trời: Người Việt ngắm được không?

Ngắm thiên hà Tiên Nữ tỏa sáng trên bầu trời Việt Nam tối nay

Khám phá thêm chủ đề

Sao chổi sao chổi Lemmon Lemmon (C/2025 A6) sao chổi là gì
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận