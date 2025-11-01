Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lịch âm hôm nay 1.11.2025 là ngày gì? Bao lâu tới tết Dương lịch, tết Nguyên đán?

Cao An Biên
Cao An Biên
01/11/2025 08:23 GMT+7

Hôm nay là ngày 1.11.2025, là ngày đầu tiên của tháng mới dương lịch. Lịch âm hôm nay có gì thú vị và còn bao nhiêu ngày người Việt được nghỉ tết?

Ngày 1.11.2025 là thứ bảy, theo lịch âm hôm nay là 12 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Tuất, tháng Bính Tuất năm Ất Tỵ. Đây là khoảng thời gian của tiết Sương giáng, một trong 24 tiết khí trong năm.

Lịch âm hôm nay 1.11.2025 là ngày gì? Bao lâu tới tết Dương lịch, tết Nguyên đán? - Ảnh 1.

Hôm nay là ngày 1.11.2025, là ngày đầu tiên của tháng mới dương lịch

ẢNH: CAO AN BIÊN

Như vậy, người Việt vừa trải qua tháng 10 với nhiều ngày lễ kỷ niệm. Ngày 1 tháng 11 hôm nay là ngày Lễ Các Thánh (All Saints’ Day), hay còn gọi là Lễ Các Thánh Nam Nữ, một ngày lễ trọng đại trong Kitô giáo. Đây là dịp để Giáo hội tôn vinh và mừng kính toàn thể các vị Thánh đã được hưởng phúc thiên đàng.

Hôm qua, nhiều quốc gia trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam vừa trải qua ngày lễ Halloween. Nguồn gốc của lễ hội này bắt nguồn từ các lễ hội Celtic cổ đại và truyền thống Kitô giáo đánh dấu sự chuyển giao từ mùa thu sang mùa đông và tưởng nhớ linh hồn người chết. Đây là một trong những ngày lễ được hưởng ứng rộng rãi nhất trên toàn thế giới.

Hôm nay đầu tháng 11, khi nào tới tết Nguyên đán?

Tính từ ngày hôm nay tới ngày 1.1.2026, còn 61 ngày nữa người Việt sẽ chính thức đón tết Dương lịch 2026. Trong khi đó, tới 108 ngày nữa, tức 17.2.2026, người Việt mới chính thức đón mùng 1 tết Nguyên đán.

Lịch nghỉ tết Bính Ngọ 2026 trong 9 ngày liên tục, từ thứ bảy ngày 14.2.2026 (nhằm ngày 27 tháng chạp, năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật ngày 22.2.2026 (nhằm ngày mùng 6 tháng giêng, năm Bính Ngọ).

Lịch âm hôm nay 1.11.2025 là ngày gì? Bao lâu tới tết Dương lịch, tết Nguyên đán? - Ảnh 2.

Trên mạng xã hội, nhiều người háo hức đếm ngược tới tết Nguyên đán 2026

ẢNH: CAO AN BIÊN

Như vậy, 105 ngày nữa, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu kỳ nghỉ tết Bính Ngọ 2026. Ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ tết Bính Ngọ là 14.2.2026, nhằm ngày 27 tháng chạp, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Mùi, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Ngày này nằm trong tiết Lập xuân.

Mùng 1 tết Bính Ngọ là ngày 17.2.2026 dương lịch, theo cách gọi can chi trong lịch âm là ngày Nhâm Tuất, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ.

Ngày cuối cùng của lịch nghỉ tết Bính Ngọ là 22.2.2026, nhằm ngày mùng 6 tháng giêng năm Bính Ngọ, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Mão, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Ngày này lại nằm trong tiết Vũ thủy, có ý nghĩa là "ẩm ướt". Trước đó, tiết khí này chính thức bắt đầu vào ngày 18.2.2026, nhằm ngày mùng 2 tháng giêng năm Bính Ngọ.

Tin liên quan

Hôm nay 21.10 là mùng 1 tháng 9 âm lịch, tháng siêu trăng sáng nhất năm

Hôm nay 21.10 là mùng 1 tháng 9 âm lịch, tháng siêu trăng sáng nhất năm

Hôm nay 21.10 là mùng 1 tháng 9 âm lịch, mở đầu tháng siêu trăng tròn và sáng nhất năm 2025. Tháng này kéo dài đến ngày 19.11.

Lịch nghỉ tết Bính Ngọ 9 ngày liên tiếp: Theo lịch âm có gì thú vị?

Lịch âm hôm nay 22.9: Mùng 1 tháng 8 âm lịch có gì đặc biệt?

Khám phá thêm chủ đề

ngày 1.11 ngày 1/11 ngày 1/11 là ngày gì tháng 11 lịch âm hôm nay lịch Âm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận