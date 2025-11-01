Lịch âm hôm nay 1.11.2025 là ngày gì? Bao lâu tới tết Dương lịch, tết Nguyên đán?

Ngày 1.11.2025 là thứ bảy, theo lịch âm hôm nay là 12 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Tuất, tháng Bính Tuất năm Ất Tỵ. Đây là khoảng thời gian của tiết Sương giáng, một trong 24 tiết khí trong năm.

Hôm nay là ngày 1.11.2025, là ngày đầu tiên của tháng mới dương lịch ẢNH: CAO AN BIÊN

Như vậy, người Việt vừa trải qua tháng 10 với nhiều ngày lễ kỷ niệm. Ngày 1 tháng 11 hôm nay là ngày Lễ Các Thánh (All Saints’ Day), hay còn gọi là Lễ Các Thánh Nam Nữ, một ngày lễ trọng đại trong Kitô giáo. Đây là dịp để Giáo hội tôn vinh và mừng kính toàn thể các vị Thánh đã được hưởng phúc thiên đàng.

Hôm qua, nhiều quốc gia trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam vừa trải qua ngày lễ Halloween. Nguồn gốc của lễ hội này bắt nguồn từ các lễ hội Celtic cổ đại và truyền thống Kitô giáo đánh dấu sự chuyển giao từ mùa thu sang mùa đông và tưởng nhớ linh hồn người chết. Đây là một trong những ngày lễ được hưởng ứng rộng rãi nhất trên toàn thế giới.

Hôm nay đầu tháng 11, khi nào tới tết Nguyên đán?

Tính từ ngày hôm nay tới ngày 1.1.2026, còn 61 ngày nữa người Việt sẽ chính thức đón tết Dương lịch 2026. Trong khi đó, tới 108 ngày nữa, tức 17.2.2026, người Việt mới chính thức đón mùng 1 tết Nguyên đán.

Lịch nghỉ tết Bính Ngọ 2026 trong 9 ngày liên tục, từ thứ bảy ngày 14.2.2026 (nhằm ngày 27 tháng chạp, năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật ngày 22.2.2026 (nhằm ngày mùng 6 tháng giêng, năm Bính Ngọ).

Trên mạng xã hội, nhiều người háo hức đếm ngược tới tết Nguyên đán 2026 ẢNH: CAO AN BIÊN

Như vậy, 105 ngày nữa, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu kỳ nghỉ tết Bính Ngọ 2026. Ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ tết Bính Ngọ là 14.2.2026, nhằm ngày 27 tháng chạp, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Mùi, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Ngày này nằm trong tiết Lập xuân.

Mùng 1 tết Bính Ngọ là ngày 17.2.2026 dương lịch, theo cách gọi can chi trong lịch âm là ngày Nhâm Tuất, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ.

Ngày cuối cùng của lịch nghỉ tết Bính Ngọ là 22.2.2026, nhằm ngày mùng 6 tháng giêng năm Bính Ngọ, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Mão, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Ngày này lại nằm trong tiết Vũ thủy, có ý nghĩa là "ẩm ướt". Trước đó, tiết khí này chính thức bắt đầu vào ngày 18.2.2026, nhằm ngày mùng 2 tháng giêng năm Bính Ngọ.