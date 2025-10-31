Hôm nay là lễ Halloween: Ngày này được tổ chức thế nào, Việt Nam có gì khác?

Nhiều người Mỹ ăn mừng Halloween vào ngày 31 tháng 10, thường với các bữa tiệc hóa trang, trò chơi xin kẹo và đồ trang trí lễ hội. Còn ở Việt Nam thì sao?

Theo Timeanddate.com, lễ Halloween được tổ chức hằng năm vào ngày 31.10, bắt nguồn từ các lễ hội Celtic cổ đại và truyền thống Kitô giáo đánh dấu sự chuyển giao từ mùa thu sang mùa đông và tưởng nhớ linh hồn người chết.

Không khí lễ Halloween tại một nhà sách ở TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày nay, đây là một trong những ngày lễ được hưởng ứng rộng rãi nhất trên toàn thế giới, tập trung vào niềm vui với các hoạt động cộng đồng cũng như pha lẫn một chút ma mị, kinh dị bao trùm lên không khí ngày lễ.

Các hình ảnh, biểu tượng quen thuộc của ngày lễ này có thể được kể đến như ma, bộ xương, phù thủy, ma cà rồng, mèo đen, dơi, nhện, bí ngô và đèn lồng bí ngô, nghĩa trang, mạng nhện và những ngôi nhà ma ám…

Các hoạt động nổi tiếng của lễ Halloween

Lễ Halloween hiện đại được biết đến nhiều nhất với trang phục hóa trang kinh dị, trò chơi xin kẹo và các sự kiện cộng đồng.

1. Lễ hội hóa trang Halloween: Trẻ em hóa trang thành những đứa trẻ và đi từng nhà để xin kẹo với câu nói "cho kẹo hay bị ghẹo?".

2. Tiệc hóa trang: Cả trẻ em và người lớn đều thích hóa trang thành những nhân vật ma quái hoặc vui tươi, từ ma và phù thủy đến siêu anh hùng.

3. Khắc bí ngô: Các gia đình khắc đèn lồng bí ngô phát sáng, một tập tục bắt nguồn từ truyền thuyết về Jack keo kiệt của Ireland.

Bí ngô là một trong những biểu tượng quen thuộc của lễ Halloween ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo chuyện kể, Jack keo kiệt là kẻ chuyên lừa gạt quỷ dữ để trục lợi cho bản thân. Khi chết đi, anh ta không được vào thiên đàng hay địa ngục vì tội lỗi của mình. Quỷ dữ đành kết án Jack phải lang thang mãi mãi trên trần gian, chỉ được cầm theo ngọn lửa duy nhất là một cục than hồng đặt bên trong củ cải khoét rỗng ruột để soi đường trong đêm tối. Từ đó, người dân Ireland bắt đầu khắc khuôn mặt lên củ cải, đặt nến bên trong để xua đuổi linh hồn của Jack khi ông ta lang thang vào đêm Halloween.

Khi người nhập cư Ireland và Anh đến Mỹ vào thế kỷ 19, họ mang theo tập tục khắc củ cải. Sau đó, củ cải được thay đổi bằng quả bí ngô như ngày nay.

4. Đồ trang trí: Nhà cửa được trang trí bằng đèn lồng bí ngô, mạng nhện giả, bộ xương, dơi, phù thủy và bia mộ.

Ngoài ra còn nhiều hoạt động chào đón Halloween khác. Tại Việt Nam, ngày lễ này được du nhập hàng chục năm qua, có sự sàng lọc để giữ lại những gì phù hợp với môi trường và bản sắc Việt, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phong phú, đa dạng cho người Việt Nam.

Halloween ở Việt Nam đơn giản là dịp để mọi người, đặc biệt là giới trẻ tổ chức các hoạt động hóa trang nhằm mục đích vui chơi, giải trí. Nổi bật tại trung tâm các thành phố lớn, ở những địa điểm công cộng, nhiều người trẻ hóa trang dễ thương hoặc kinh dị vào ngày này.

Các sản phẩm phục vụ dịp Halloween ở Việt Nam được nhiều bạn nhỏ yêu thích ẢNH: CAO AN BIÊN

Tại một số trường học, siêu thị, nhà hàng hay ở một số gia đình cũng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động Halloween thú vị.