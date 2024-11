Kylie Jenner khỏa thân, đầu tư loạt tạo hình nóng bỏng dịp Halloween

Hằng năm, Heidi Klum đều đặn tổ chức bữa tiệc Halloween nổi tiếng, xuất hiện với những màn hóa trang kỳ công, độc lạ. Năm nay, cô tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi cùng chồng - Tom Kaulitz, hóa trang thành người ngoài hành tinh trong "bom tấn" ET the Extra-Terrestrial (1982). Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí People vào tháng 9, giám khảo America's Got Talent tiết lộ rằng tất nhiên là cô đã dành nhiều tháng để chuẩn bị cho diện mạo độc đáo này