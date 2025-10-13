Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tết Bính Ngọ nghỉ 9 ngày liên tục

Mai Hà
Mai Hà
13/10/2025 20:21 GMT+7

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý cho nghỉ tết Âm lịch 2026 trong 9 ngày liên tục.

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục - Ảnh 1.

Thủ tướng đồng ý nghỉ tết Nguyên đán 2026 trong 9 ngày

ẢNH: T.N

Thủ tướng giao các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Theo phương án đề xuất, công chức, viên chức sẽ nghỉ tết âm lịch từ thứ bảy ngày 14.2.2026 (tức 27 tháng chạp, năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật ngày 22.2.2026 (tức mùng 6 tháng giêng, năm Bính Ngọ). 

Như vậy kỳ nghỉ tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục gồm 5 ngày nghỉ tết theo quy định của bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức nghỉ ngày 2.9.2026 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 1.1.2026; hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai (ngày 31.8.2026) sang ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy (ngày 22.8.2026). 

Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 từ thứ bảy ngày 29.8.2026 đến hết thứ tư ngày 2.9.2026 Dương lịch. Như vậy, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày được hoán đổi với ngày nghỉ hàng tuần).

Đề xuất nghỉ 9 ngày tết Nguyên đán 2026

Tin liên quan

Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày: Người lao động mong chờ được thông qua

Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày: Người lao động mong chờ được thông qua

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ được nghỉ 9 ngày liên tục. Nhiều người tỏ ra vui mừng và mong đề xuất này sẽ được thông qua vì có thêm thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình.

Ngày thứ ba kỳ nghỉ tết Độc lập 2.9: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

nghỉ tết Tết âm lịch tết 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận