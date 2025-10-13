Tết Bính Ngọ nghỉ 9 ngày liên tục

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Thủ tướng đồng ý nghỉ tết Nguyên đán 2026 trong 9 ngày ẢNH: T.N

Thủ tướng giao các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Theo phương án đề xuất, công chức, viên chức sẽ nghỉ tết âm lịch từ thứ bảy ngày 14.2.2026 (tức 27 tháng chạp, năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật ngày 22.2.2026 (tức mùng 6 tháng giêng, năm Bính Ngọ).

Như vậy kỳ nghỉ tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục gồm 5 ngày nghỉ tết theo quy định của bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức nghỉ ngày 2.9.2026 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 1.1.2026; hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai (ngày 31.8.2026) sang ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy (ngày 22.8.2026).

Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 từ thứ bảy ngày 29.8.2026 đến hết thứ tư ngày 2.9.2026 Dương lịch. Như vậy, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày được hoán đổi với ngày nghỉ hàng tuần).