Ngày thứ ba kỳ nghỉ tết Độc lập 2.9: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM

Ghi nhận của Thanh Niên sáng nay 1.9, trong kỳ nghỉ tết Độc lập 2.9 kéo dài 4 ngày, các tuyến đường trung tâm TP.HCM cũng như khu vực ngoại thành thông thoáng, có nhiều nơi vắng xe.

Sáng nay, ngày đầu tiên của tháng 9, thời tiết TP.HCM mát mẻ, dễ chịu, trời nắng đẹp. Nhiều người tham gia vào các hoạt động ngoài trời ở khu vực trung tâm TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngã sáu Nguyễn Tri Phương sáng sớm nay có thời điểm vắng xe di chuyển ẢNH: CAO AN BIÊN

Khu vực Hồ Con Rùa ở khu vực trung tâm TP.HCM sáng nay cũng ít người và xe qua lại ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người về quê nghỉ lễ, có người đi du lịch, hầu hết mọi người đều không phải đi làm vào sáng đầu tuần nên các tuyến đường trung tâm TP.HCM đều thông thoáng ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người về quê nghỉ lễ, có người đi du lịch, hầu hết mọi người đều không phải đi làm vào ngày đầu tuần nên đường phố không còn cảnh ùn ùn người và xe. Sáng sớm thời tiết mát mẻ, dễ chịu, trời nắng đẹp, nhiều người cũng tranh thủ tham gia các hoạt động ngoài trời như đạp xe, chạy bộ hoặc check-in ở nhiều địa điểm mang tính biểu tượng ở trung tâm TP.HCM.

Thay vì về quê vào dịp này như những năm trước, chị Thùy Trân (26 tuổi) quyết định đón lễ 2.9 tại TP.HCM. Trong lúc chờ ngắm pháo hoa vào ngày mai như kế hoạch, hôm nay, cô gái cùng một vài người bạn hẹn nhau vào trung tâm TP.HCM ngồi uống cà phê, dạo mát cạnh khu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

Các tuyến đường ở TP.HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng mừng 80 năm Quốc khánh 2.9 ẢNH: CAO AN BIÊN

Nếu như cầu Nguyễn Tri Phương đầu tuần nào cũng đông nghẹt người di chuyển vào trung tâm TP.HCM để đi làm thì sáng nay lại thưa thớt dòng xe ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhịp sống ở TP.HCM những ngày nghỉ lễ 2.9 năm nay như chậm lại ẢNH: CAO AN BIÊN

"Ngày thường, cứ thứ hai như vậy là đường đông nghẹt, khói bụi. Trong kỳ nghỉ lễ, sáng nay thời tiết mát mẻ, thoải mái, mình đi trên đường cũng thấy thông thoáng, cảm thấy nhịp sống ở TP.HCM như chậm lại. Thường lễ nào mình cũng về quê, lần đầu chứng kiến đường phố vắng xe vào sáng ngày đầu tuần với mình cũng là một bất ngờ", cô gái chia sẻ.

Chân cho biết những ngày nghỉ lễ này, chị đang dần lấy lại được năng lượng, cảm hứng để có thể trở lại với công việc thường nhật sau 2.9. Điều chị mong chờ nhất kỳ nghỉ lễ là được ngắm những màn pháo hoa mãn nhãn mừng tết Độc lập ở TP.HCM.

Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ ở phường Sài Gòn, TP.HCM sáng sớm nay ẢNH: CAO AN BIÊN

Tại một chung cư ở phường Bình Đông (Q.8 cũ), nhiều người tập thể dục buổi sáng, tận hưởng kỳ nghỉ lễ ẢNH: CAO AN BIÊN

TP.HCM nhiều khu vực ngoại thành đến trung tâm đều thông thoáng sáng nay ẢNH: CAO AN BIÊN

TP.HCM mưa lớn trong ngày thứ hai nghỉ lễ Quốc khánh

Anh Tường (33 tuổi) là tài xế công nghệ ở TP.HCM thì cho biết những ngày lễ, đường phố thông thoáng, không còn cảnh kẹt xe, ùn ứ buổi sáng nên công việc của anh cũng thuận lợi hơn.

"Lễ mình tranh thủ cày kiếm thêm, mưu sinh mà. Chở khách dọc trung tâm TP.HCM, mình cũng thấy thoải mái vì hầu hết các con đường đều thông thoáng sáng sớm", anh bày tỏ.