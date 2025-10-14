Lịch nghỉ tết Bính Ngọ 9 ngày liên tiếp: Theo lịch âm có gì thú vị?

Như Thanh Niên thông tin, văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý lịch nghỉ tết Bính Ngọ 2026 trong 9 ngày liên tục.

Tết Bính Ngọ 2026 được nghỉ 9 ngày liên tục ẢNH: CAO AN BIÊN

Cụ thể, 9 ngày nghỉ tết âm lịch từ thứ bảy ngày 14.2.2026 (nhằm ngày 27 tháng chạp, năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật ngày 22.2.2026 (nhằm ngày mùng 6 tháng giêng, năm Bính Ngọ).

Như vậy kỳ nghỉ tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục gồm 5 ngày nghỉ tết theo quy định của bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Tết Bính Ngọ nghỉ 9 ngày liên tiếp: Lịch âm có gì đặc biệt?

Năm Bính Ngọ 2026 theo lịch âm có gì đặc biệt?

Năm Ất Tỵ 2025, âm lịch có 384 ngày tính từ ngày 29.1.2025 đến ngày 16.2.2026. Trong khi đó, dương lịch vẫn 365 ngày khiến số ngày trong năm âm lịch dài hơn dương lịch tới 19 ngày.

Nguyên nhân là vì trong năm Ất Tỵ, người Việt được đón hai lần tháng 6. Trong đó, tháng 6 âm lịch đầu tiên có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 25.6 - 24.7 dương lịch. Tiếp đến là một tháng 6 nhuận kéo dài 29 ngày từ ngày 25.7 - 22.8 dương lịch. Chính việc có thêm một tháng nhuận này đã đưa tổng số ngày trong năm Ất Tỵ 2025 lên tới 384 ngày.

Sự kéo dài này đã khiến cho người Việt được đón 2 lần Lập xuân trong năm Ất Tỵ 2025. Như vậy, ngày bắt đầu tiết Lập xuân diễn ra vào năm Ất Tỵ, không phải năm Bính Ngọ.

Sau khi trải qua năm nhuận Ất Tỵ, người Việt đón năm Bính Ngọ 2026 là năm không nhuận, kéo dài từ ngày 17.2.2026 đến ngày 5.2.2027 dương lịch, tức 354 ngày. Ngày 6.2.2027 sẽ chính thức bắt đầu năm Đinh Mùi 2027.

Nếu tính từ hôm nay 14.10.2025, còn 126 ngày nữa sẽ chính thức bắt đầu mùng 1 tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ tết Bính Ngọ là 14.2.2026, nhằm ngày 27 tháng chạp, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Mùi, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Ngày này nằm trong tiết Lập xuân.

Mùng 1 tết Bính Ngọ là ngày 17.2.2026 dương lịch, theo cách gọi can chi trong lịch âm là ngày ngày Nhâm Tuất, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ.

Ngày cuối cùng của lịch nghỉ tết Bính Ngọ là 22.2.2026, nhằm ngày mùng 6 tháng giêng năm Bính Ngọ, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Mão, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Ngày này lại năm trong tiết Vũ thủy, có ý nghĩa là "ẩm ướt". Trước đó, tiết khí này chính thức bắt đầu vào ngày 18.2.2026, nhằm ngày mùng 2 tháng giêng năm Bính Ngọ.

Nếu tính từ ngày 14.10.2025 hôm nay, còn 126 ngày nữa sẽ chính thức bắt đầu mùng 1 tết Bính Ngọ 2026.