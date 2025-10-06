Lịch âm hôm nay 6.10: Rằm tháng 8 tết trung thu, đêm trăng tròn đẹp nhất năm

Hôm nay là thứ hai, ngày 6.10 dương lịch. Theo lịch âm hôm nay là ngày 15 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Thân, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ. Chúng ta vẫn trong thời điểm của tiết Thu phân, trước khi bắt đầu tiết Hàn lộ trong vài ngày tới.

Hôm nay 6.10, tức ngày rằm tháng 8 âm lịch là tết trung thu ẢNH: CAO AN BIÊN

Chuyên gia lịch pháp cho biết lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng, theo sát sự thay đổi pha của mặt trăng từ không trăng, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết, trăng tròn và ngược lại.

Tại Việt Nam, trăng tròn tháng 10 sáng nhất ngày 7.10, tức ngày mai. Tuy nhiên, mặt trăng luôn tròn đầy vào ngày trước và sau thời điểm ánh sáng cực đại, tức tối nay 6.10 vào đêm trung thu và tối 8.10.

Theo đó, trăng tròn là pha duy nhất mà mặt trăng ở trên cao suốt đêm, với thời điểm mặt trăng mọc và lặn vào khoảng thời gian hoàng hôn và bình minh. Ngày 7.10 ngày mai cũng là ngày xuất hiện siêu trăng đầu tiên trong năm 2025.

Trung thu 2025, khám phá những truyền thuyết về mặt trăng

Nổi tiếng nhất phải kể đến là truyền thuyết về Hằng Nga, xuất phát từ Trung Quốc. Có nhiều câu chuyện khác nhau về nguồn gốc của Hằng Nga nhưng nổi tiếng và được coi là chính thống nhất là câu chuyện kể về việc Hằng Nga cùng chồng của mình là Hậu Nghệ vốn bất tử.

Đừng bỏ lỡ trăng tròn trung thu 2025 và tìm hiểu những truyền thuyết về mặt trăng ẢNH: CAO AN BIÊN/ĐINH THANH (XÌ THANH)

Vì Hậu Nghệ bắn rơi 9 mặt trời mà cả 2 vợ chồng bị Ngọc Hoàng tước đi sự bất tử và đày xuống hạ giới. Sau khi tìm được thuốc thần để trở lại với cuộc sống bất tử, Hằng Nga uống quá liều nên bay thẳng lên cung trăng không trở lại được, từ đó cô được coi như là vị nữ thần của mặt trăng.

Bên cạnh đó, truyền thuyết về thỏ ngọc cũng liên quan trực tiếp đến truyền thuyết Hằng Nga. Đây chính là người bạn duy nhất của Hằng Nga khi ở trên mặt trăng. Nó được tách ra như 1 truyền thuyết khác là do trong văn hóa của nhiều nước phương Đông, bản thân "Thỏ ngọc" cũng đã được hiểu là mặt trăng.

Selene hay Luna là tên của nữ thần mặt trăng trong thần thoại Hy Lạp và La Mã. Nữ thần mặt trăng được coi là đồng hành với thần mặt trời (Helios). Hàng ngày, Helios đi chiếc xe kéo mặt trời sáng rực lướt qua bầu trời tạo ra ban ngày và khi ông đi tới chân trời để kết thúc cuộc hành trình thì Selene đến lượt mình bay ngang bầu trời kéo màn đêm lên thế chỗ cho ánh sáng ban ngày. Cô được coi là nữ thần của sự đam mê và vị thần hộ mệnh của những người đang yêu.

Trung thu là ngày đặc biệt trong văn hóa của người Việt ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)

Tại văn hóa của người Aztec (một bộ tộc cổ ở châu Mỹ), Tecciztecatl là một vị nam thần mặt trăng. Người ta đã tìm thấy rất nhiều các biểu tượng liên quan tới vị thần này khi tìm hiểu văn hóa Aztec. Một phần nào đó có vẻ như liên quan đến văn hóa của các nước châu Á nêu trên, ông là một con thỏ.