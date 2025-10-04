Hôm nay 4 tháng 10 năm 2025: Ngày gì mà nhiều người Việt rủ nhau ngắm trăng?

Hôm nay là thứ bảy, ngày 4 tháng 10 năm 2025. Theo lịch âm hôm nay là ngày 13 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Bính Ngọ, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ. Nếu ngắm trăng vào tối nay, có gì thú vị đón chờ người yêu thiên văn?

Ngày 4 tháng 10 hôm nay có một sự kiện đặc biệt dành cho tất cả những người yêu mặt trăng trên toàn thế giới có tên gọi: Đêm trăng quốc tế 2025, do NASA tổ chức ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Đêm trăng quốc tế 2025 nhằm mục đích đoàn kết mọi người trên toàn cầu để cùng nhau tôn vinh hoạt động quan sát, khoa học và khám phá mặt trăng. Space.com cho biết vào ngày này, các hoạt động ngắm trăng sẽ diễn ra trên khắp châu Mỹ, châu Âu và châu Á, tại các địa điểm từ công viên, đài quan sát đến trường học, câu lạc bộ thiên văn học địa phương.

Theo NASA, sự kiện này diễn ra hàng năm vào tháng 9 hoặc tháng 10, khi mặt trăng ở pha bán nguyệt đầu tháng, một pha tuyệt vời để quan sát vào buổi tối. Trăng trong giai đoạn bán nguyệt đầu tháng, người yêu thiên văn có cơ hội quan sát dọc theo đường phân chia ngày và đêm, nơi bóng tối làm nổi bật cảnh quan miệng núi lửa của mặt trăng.

Đặc biệt, hôm nay cũng là ngày bắt đầu Tuần lễ không gian thế giới 2025, diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 10. Nguồn gốc ngày này bắt nguồn từ năm 1999, khi Liên Hiệp Quốc tuyên bố một tuần lễ kỷ niệm khoa học và công nghệ quốc tế diễn ra từ ngày 4 đến 10 tháng 10 hàng năm.

Người yêu thiên văn tại TP.HCM hẹn nhau ngắm trăng

Theo thông báo từ CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC), tối nay 4 tháng 10, HAAC phối hợp cùng Saigon Astrokids tổ chức sự kiện thiên văn cộng đồng với rất nhiều hoạt động thú vị liên quan tới mặt trăng.

Chương trình dự kiến diễn ra từ 18 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút với các hoạt động như giao lưu, tham quan Đài thiên văn HAAC, quan sát mặt trăng cũng như seminar với chủ đề: “Siêu trăng trung thu”.

Bạn có quan sát mặt trăng vào tối nay? ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Song song với hoạt động offline trên, HAAC - Saigon Astrokids sẽ tiến hành livestream sự kiện cũng như hình ảnh mặt trăng trên fanpage HAAC, Saigon Astrokids cùng Mạng lưới Thiên văn nghiệp dư Việt Nam (VAAN). Những người yêu thiên văn không thể trực tiếp tham gia chương trình có thể theo dõi livestream sự kiện.

Chỉ còn 2 ngày nữa, trung thu 2025 sẽ đến. Dịp này, người Việt có cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng đầu tiên trong năm 2025, sẽ khiến buổi phá cỗ dưới ánh trăng càng trở nên thú vị hơn.

Đây là siêu trăng đầu tiên trong 3 siêu trăng của năm 2025. Lần siêu trăng này còn gọi là siêu trăng thợ săn.