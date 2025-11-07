Hôm nay người Việt đón tiết Lập đông: Tết dương lịch 2026 thuộc tiết khí nào?

Hôm nay là thứ sáu ngày 7.11. Theo lịch âm hôm nay là ngày 18 tháng 9, còn gọi là ngày Canh Thìn, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Đây cũng là ngày đầu tiên người Việt đón tiết Lập đông, một trong 24 tiết khí trong năm.

Lập đông là tiết khí thứ 19 trong 24 tiết khí, đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông trong năm ẢNH: CAO AN BIÊN

Chúng ta vừa trải qua tiết Sương giáng bắt đầu từ khoảng ngày 23.10 và kéo dài đến ngày 6.10. Năm 2025 này, tiết Lập đông bắt đầu vào ngày 7.11 dương lịch. Tiết khí này có ý nghĩa là "đầu đông".

Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Lập đông ứng với kinh độ mặt trời bằng 225°. Tiết khí đứng ngay trước Lập đông là Sương giáng và tiết khí kế tiếp sau là Tiểu tuyết. Đây cũng là tiết khí thứ 19 trong 24 tiết khí, đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông trong năm.

Tết dương lịch 2026 đang đến rất gần, thuộc tiết khí nào?

Tính từ ngày hôm nay tới ngày 1.1.2026, còn 55 ngày nữa người Việt sẽ chính thức đón tết dương lịch 2026. Trong khi đó, tới 102 ngày nữa, tức 17.2.2026, người Việt mới chính thức đón mùng 1 tết Nguyên đán.

24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Năm nay, tiết khí Đông chí chính thức bắt đầu từ ngày 22.12 và kéo dài tới hết ngày 5.1, khi tiết khí Tiểu hàn chính thức bắt đầu vào ngày 6.1 hôm sau. Như vậy, tết dương lịch 2026 thuộc tiết khí Đông chí.

Tết dương lịch 2026 thuộc tiết khí Đông chí ẢNH: THANH TÙNG

Đông chí có ý nghĩa là giữa đông. Theo quy ước, tiết Đông chí là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 21 hay 22.12 hằng năm khi kết thúc tiết Đại tuyết và kết thúc vào khoảng ngày 5 hay 6.1 dương lịch.

Theo thuật ngữ thiên văn học phương Tây, đó là thời điểm có liên quan đến vị trí của hành tinh trên quỹ đạo quanh mặt trời. Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Đông chí ứng với kinh độ mặt trời bằng 270°. Đây cũng là ngày bắt đầu mùa đông tại Bắc Bán cầu và ngày bắt đầu mùa hè tại Nam bán cầu.