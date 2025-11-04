Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Lịch âm hôm nay ngày 4 tháng 11: Rằm tháng 9 có siêu trăng sáng nhất 2025

Cao An Biên
Cao An Biên
04/11/2025 05:45 GMT+7

Hôm nay là ngày rằm tháng 9. Theo lịch âm hôm nay có gì thú vị?

Hôm nay là thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2025. Theo lịch âm hôm nay là ngày 15 (ngày rằm) tháng 9, là ngày Đinh Sửu, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ. Thời điểm này vẫn là khoảng thời gian của tiết Sương giáng, tiết khí thứ 18 trong 24 tiết khí trong năm.

Lịch âm hôm nay ngày 4 tháng 11: Rằm tháng 9, có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Ngày rằm, nhiều người tìm đến chùa thắp hương

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hôm qua là ngày thứ hai đầu tuần, ngày 3 tháng 11 năm 2025. Theo lịch âm là ngày 14 tháng 9, còn gọi là ngày Bính Tý, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ.

Chuyên gia lịch pháp cho biết lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng, theo sát sự thay đổi pha của mặt trăng từ không trăng, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết, trăng tròn và ngược lại.

Mỗi tháng âm lịch bắt đầu vào ngày không trăng, tức là ngày mà mặt trăng ở cùng phía với mặt trời. Tại Việt Nam, mặt trăng thường tròn nhất vào ngày rằm 15 hoặc ngày 16 âm lịch hằng tháng, tháng này ngày trăng tròn nhất là 16 âm lịch.

Trăng rằm tháng 9 âm lịch rất đặc biệt, vì sao?

Vào đêm 5 tháng 11, siêu trăng thứ hai của năm - siêu trăng hải ly sẽ mọc lên trên bầu trời khắp thế giới. Đây sẽ là trăng tròn lớn và sáng nhất năm 2025 với kích thước lớn hơn tới 7% và sáng hơn khoảng 15% so với những lần trăng tròn thông thường.

Tuy nhiên, trước và sau thời điểm mặt trăng tròn cực đại, tức hôm nay ngày 4 tháng 11 và ngày mốt 6 tháng 11, mặt trăng vẫn tròn to trên bầu trời và người Việt có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp mặt trăng dịp rằm tháng 9 âm lịch, nếu thời tiết ủng hộ.

Lịch âm hôm nay ngày 4 tháng 11: Rằm tháng 9, có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Trăng rằm tháng 9 trở nên đặc biệt vì đây là siêu trăng lớn nhất 2025

ẢNH: THANH TÙNG

Thời điểm siêu trăng này, mặt trăng sẽ nằm ở vị trí xung đối. Lúc này bề mặt của mặt trăng sẽ phản xạ tối đa ánh sáng mặt trời về phía trái đất. Mặt trăng trong giai đoạn này mọc vào lúc hoàng hôn, đạt đỉnh cao nhất vào nửa đêm và lặn vào lúc bình minh.

Vì vậy, trăng tròn hiện diện trọn vẹn suốt cả đêm, từ khi trời vừa lặn cho đến khi mặt trời mọc. Do được mặt trời chiếu sáng trực tiếp ở phía đối diện, trăng tròn rất sáng và dễ quan sát bằng mắt thường, kể cả trong điều kiện có một chút mây mù.

Lần trăng tròn này được các bộ lạc bản địa đầu tiên ở Mỹ gọi là trăng hải ly, vì đây là thời điểm đặt bẫy hải ly trước khi các đầm lầy và sông suối bị đóng băng.

