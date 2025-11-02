Tối nay có hai trận mưa sao băng trước thềm cực đại: Mẹo quan sát

Hai mưa sao băng đang diễn ra trên bầu trời tối nay là Bắc Taurids và Nam Taurids. Mưa sao băng Bắc Taurids chính thức hoạt động vào tối 20.10 và dự kiến sẽ mạnh lên vào đêm 11, rạng sáng 12.11. Trong khi đó, mưa sao băng Nam Taurids đã hoạt động từ ngày 20.9 và dự kiến sẽ đạt đỉnh vào đêm ngày 4, rạng sáng ngày 5.11.

Bắc Taurids và Nam Taurids là trong những trận mưa sao băng thú vị của tháng 11 ẢNH: THANH TÙNG

Đúng như tên gọi, các trận mưa sao băng từ cả hai trận mưa sao băng Nam Taurids và Bắc Taurids dường như xuất phát từ một điểm khởi đầu trong chòm sao Kim Ngưu, có thể thấy mọc lên ở bầu trời phía đông vào những giờ trước nửa đêm trong suốt tháng 10.

Chúng cũng có chung nguồn gốc là sao chổi lang thang 2P/Encke, sao chổi này thải ra các mảnh vụn theo một vòng tròn lớn khi nó đi qua quỹ đạo 3,3 năm quanh mặt trời. Khi trái đất đi qua các mảnh vụn này, các hạt bụi và vật chất khác nóng lên do ma sát với khí quyển của hành tinh chúng ta và tạo ra cảnh tượng rực lửa mà chúng ta thấy trên bầu trời.

Hai mưa sao băng có gì đặc biệt?

Cả hai trận mưa sao băng đều tạo ra khoảng 5 sao băng mỗi giờ, tổng cộng 10 sao băng khi chúng chồng lên nhau và một số là những quả cầu lửa. Cả mưa sao băng Nam và Bắc Taurids đều không có cực đại rõ ràng. Chúng xuất hiện rải rác vào tháng 10 và tháng 11 và đặc biệt dễ nhận thấy từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, khi chúng chồng lên nhau, tức thời điểm này.

Thời điểm quan sát tốt nhất hai mưa sao băng này là sau nửa đêm 2.11 và ngày mai 3.11 sau khi trăng khuyết đã lặn hoặc thấp hơn ở bầu trời phía tây.

Có thể xuất hiện những quả cầu lửa từ mưa sao băng Nam Taurids và Bắc Taurid ẢNH: THANH TÙNG

Lưu ý, sao băng Taurids có xu hướng di chuyển chậm, đôi khi rất sáng. Mưa sao băng đôi khi tạo ra cầu lửa, xuất hiện trở lại theo chu kỳ vào năm 2008, 2015 và 2022.

Theo chuyên gia vào năm 2025, chúng ta có một cơ hội khác để chứng kiến tần suất cầu lửa tăng lên trong khoảng thời gian hai tuần tập trung vào ngày cực đại là 5.11. Tuy nhiên, siêu trăng vào ngày này sẽ ảnh hưởng một phần tới việc quan sát, tuy nhiên người yêu thiên văn vẫn có thể quan sát những quả cầu lửa sáng chói.