Sao chổi liên tục xuất hiện: Vì sao người xưa xem là... 'điềm báo tận thế'?

Sự kiện 3 sao chổi cùng lúc tiến gần đến với trái đất được xem là một trong những sự kiện thiên văn thú vị. Đó là sao chổi Lemmon (C/2025 A6), sao chổi SWAN (C/2025 R2) và sao chổi 3I/ATLAS.

Sao chổi là gì?

Theo Timeanddate.com, sao chổi là những thiên thể nhỏ quay quanh mặt trời. Chủ yếu được tạo thành từ bụi và băng, chúng được cho là tàn tích của quá trình hình thành hệ mặt trời.

Sao chổi chủ yếu được tạo thành từ bụi và băng, chúng được cho là tàn tích của quá trình hình thành hệ mặt trời ẢNH: DON NGUYEN

Người ta cho rằng sao chổi xuất phát từ 2 nơi trong hệ mặt trời gồm: Đám mây Oort là một vùng cách mặt trời gần một năm ánh sáng. Sao chổi xuất phát từ đám mây Oort có chu kỳ quỹ đạo rất dài, kéo dài tới vài triệu năm và được gọi là sao chổi chu kỳ dài.

Vành đai Kuiper là một vùng nằm ngoài quỹ đạo của sao Hải Vương. Sao chổi vành đai Kuiper có xu hướng có chu kỳ quỹ đạo ngắn, thường là khoảng 200 năm và do đó còn được gọi là sao chổi chu kỳ ngắn.

Một trong những đặc điểm nổi bật của sao chổi là hầu hết chúng đều có đuôi. Ban đầu là một đám mây mờ hình giọt nước, khi chúng đến gần mặt trời. Xa mặt trời, sao chổi là các thiên thể đóng băng khó phát hiện.

Tuy nhiên, khi sao chổi đến gần mặt trời hơn, nhiệt và bức xạ của mặt trời làm bốc hơi băng và bụi của nó. Những khí bốc hơi này thu thập bụi và chảy từ tâm sao chổi, giống như một cái đuôi. Cái đuôi này có thể dài hàng nghìn km.

Từng được xem là điềm báo tận thế

Vào thời cổ đại, sao chổi vừa gây kinh ngạc, tò mò vừa gây lo lắng, "những ngôi sao lông lá" giống như những thanh kiếm rực lửa xuất hiện một cách khó lường trên bầu trời. Người xưa có vô số lý do để cho rằng sao chổi là điềm báo của sự bất hạnh, do sự xuất hiện của nó từng trùng với thảm họa và dịch bệnh.

Khoảnh khắc đẹp về sao chổi C/2023 A3 chụp tại TP.HCM vào tháng 10.2024 ẢNH: TRẦN GIA THIỀU

Theo Space.com, sao chổi dường như là điềm báo về ngày tận thế theo thần thoại cổ xưa nhất được biết đến. "Sử thi Gilgamesh của người Babylon mô tả lửa, lưu huỳnh và lũ lụt khi sao chổi xuất hiện và hoàng đế La Mã Nero đã tự cứu mình khỏi "lời nguyền của sao chổi" bằng cách xử tử tất cả những người kế vị ngai vàng của mình.

Nỗi sợ hãi này không chỉ giới hạn trong quá khứ xa xôi mà vào năm 1910, người dân ở Chicago đã đóng kín cửa sổ để bảo vệ mình khỏi thứ mà họ nghĩ là đuôi độc của sao chổi", chuyên gia cho biết.

Tuy nhiên với sự phát triển của khoa học, ngày nay, sao chổi được con người tìm hiểu và khám phá một cách rõ ràng hơn. Với sự hiểu biết của con người về sao chổi, thiên thể này đã không còn ám ảnh chúng ta. Thậm chí, với những người yêu thiên văn, việc sao chổi "ghé thăm" còn là sự kiện thú vị, là dịp để quan sát, chụp ảnh và nghiên cứu về nó.