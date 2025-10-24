Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hy hữu: Sao chổi 10 tỉ năm 'ghé thăm' trái đất cùng 2 sao chổi khác

Cao An Biên
Cao An Biên
24/10/2025 20:35 GMT+7

Sao chổi Lemmon (C/2025 A6), sao chổi SWAN (C/2025 R2) và sao chổi 3I/ATLAS cùng "ghé thăm" trái đất tạo nên sự kiện đặc biệt dành cho những người yêu thiên văn.

Sự kiện 3 sao chổi cùng lúc tiến gần đến với trái đất được xem là một trong những sự kiện thiên văn thú vị và đáng mong chờ trong năm nay. Liệu có thể quan sát bằng mắt thường?

Như Thanh Niên thông tin, sao chổi nổi tiếng là khó đoán, nhưng với Lemmon được xem là sao chổi tuyệt vời nhất, đẹp nhất năm 2025. Sao chổi này sẽ tiếp cận trái đất ở vị trí gần nhất vào ngày 21.10 mới đây và cũng là thời điểm tuyệt vời nhất để quan sát thiên thể này.

Hy hữu: Sao chổi 10 tỉ năm 'ghé thăm' trái đất cùng hai sao chổi khác - Ảnh 2.

Sao chổi là thiên thể rất khó đoán

Trong nửa đầu tháng 10, đối với các vùng vĩ độ trung bình ở Bắc bán cầu, sao chổi C/2025 A6 (Lemmon) có thể xuất hiện vào ban đêm và trước bình minh ở nửa phía đông bầu trời.

Trong nửa cuối tháng, tức thời điểm này, sao chổi xuất hiện sau khi mặt trời lặn ở nửa phía tây bầu trời, gần đường chân trời. Theo dự báo, tới ngày 8.11 sao chổi này sẽ đến điểm cận nhật, tức điểm gần mặt trời nhất.

Trong khi đó, sao chổi C/2025 R2 (SWAN) được nhà thiên văn học nghiệp dư người Ukraine phát hiện vào ngày 10.9. Sao chổi đã sáng lên đáng kể kể từ đó và nó vừa tiếp cận trái đất gần nhất vào ngày 21.10.

Sao chổi C/2025 R2 (SWAN) có thể xuất hiện trên bầu trời đêm trong suốt tháng 10 và được quan sát rõ nhất vào những giờ sau khi mặt trời lặn, trước khi nó lặn thấp trên đường chân trời phía nam - tây nam.

Vào cuối tháng, thiên thể lang thang trong hệ mặt trời này sẽ xuất hiện phía trên đường chân trời phía nam, giữa hai ngôi sao sáng Sadalmelik và Sadalsuud trong chòm sao Bảo Bình, với mặt trăng nửa sáng chiếu sáng bên dưới.

Sao chổi 3I/ATLAS 10 tỉ năm có gì đặc biệt?

Theo Timeanddate.com, đây là vật thể liên sao thứ ba được xác nhận trong lịch sử. Vật thể liên sao là vật thể đến từ bên ngoài hệ mặt trời và không bị ràng buộc bởi lực hấp dẫn với mặt trời.

Nói cách khác, 3I/ATLAS đang lướt qua hệ mặt trời của chúng ta, trong một hành trình xuyên không gian có thể đã kéo dài hàng tỉ năm. Vào giữa năm 2023, sao chổi này đã đi qua quỹ đạo của sao Hải Vương, hành tinh xa nhất tính từ mặt trời.

Hy hữu: Sao chổi 10 tỉ năm 'ghé thăm' trái đất cùng hai sao chổi khác - Ảnh 3.

Nhiều sao chổi từng ghé thăm trái đất và được người Việt chụp lại. Tuy nhiên với 3I/ATLAS, chúng ta không thể quan sát bằng mắt thường

ẢNH: TĂNG HẢI LONG

Một số phân tích cho thấy sao chổi này có thể đã hình thành từ hơn 10 tỉ năm trước trong một vùng cổ xưa của dải ngân hà. Sao chổi sẽ đạt đến điểm gần mặt trời nhất - khoảng giữa quỹ đạo của sao Hỏa và trái đất vào ngày 29.10.

Nó sẽ tiếp cận trái đất gần nhất vào ngày 19.12, mặc dù nó sẽ cách hành tinh của chúng ta một khoảng cách lớn. Đó là lý do sao chổi 3I/ATLAS không phải là thiên thể chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường hay ống nhòm đơn thuần, nó sẽ không thắp sáng bầu trời đêm.

Xem thêm bình luận