Đời sống Cộng đồng

Mưa sao băng từ sao chổi Halley cổ đại: Tối nay vẫn còn cơ hội ngắm!

Cao An Biên
Cao An Biên
22/10/2025 19:45 GMT+7

Nếu bỏ lỡ cực đại đêm qua, tối nay 22.10 người Việt vẫn còn cơ hội ngắm mưa sao băng Orionids – tàn dư rực rỡ từ sao chổi Halley cổ đại.

Theo Space.com, mưa sao băng Orionids đạt cực đại vào rạng sáng 21.10 với hàng loạt sao băng do sao chổi Halley tạo ra, làm bừng sáng bầu trời đêm không trăng. Trong điều kiện lý tưởng, người quan sát có thể nhìn thấy 10 - 20 ngôi sao băng lướt qua bầu trời đêm từ điểm tỏa sáng nằm gần ngôi sao đỏ Betelgeuse trong chòm sao Orion.

Tối nay, người Việt có còn nhìn thấy mưa sao băng từ sao chổi Halley cổ đại? - Ảnh 2.

Tối nay, người Việt vẫn còn cơ hội quan sát mưa sao băng Orionids

ẢNH: THANH TÙNG

Nếu thời tiết không ủng hộ và bạn vừa bỏ lỡ cực đại mưa sao băng Orionids này, đừng quá lo lắng vì vẫn còn cơ hội để quan sát. Theo chuyên gia, sao băng Orionids có thể được nhìn thấy từ ngày 2.10 - 7.11 khi trái đất đi qua vệt mảnh vỡ do sao chổi 1P/Halley để lại.

Trong thời gian đó, các hạt bụi thoát ra từ thiên thể cổ xưa này va chạm với hành tinh của chúng ta với tốc độ lên tới 66 km/giây, bốc cháy trong một màn trình diễn ngoạn mục khi chúng bị tác động bởi lực ma sát lúc đi vào khí quyển.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng vẫn sẽ có rất nhiều hoạt động sao băng sau thời điểm cực đại. "Đỉnh của mưa sao băng này sẽ kéo dài vào khoảng thời gian từ ngày 21 - 23.10", thông tin từ Space.com. Như vậy, tối nay, người yêu thiên văn vẫn có thể quan sát chúng.

Mưa sao băng từ sao chổi Halley cổ đại

Cũng theo các nhà nghiên cứu, tần suất các vệt sao băng sẽ giảm rất chậm sau những ngày này, vì vậy sáng ngày 24 - 26.10 vẫn sẽ có tần suất trên 10 sao băng mỗi giờ khi quan sát từ bầu trời tối ở vùng nông thôn.

Lưu ý rằng đến những ngày này, điểm cực đại của mưa sao băng sẽ di chuyển về phía đông, vào phía tây chòm sao Song Tử, vì vậy mọi người không nên ngạc nhiên khi thấy những sao băng này bắn ra từ chòm sao đó thay vì chòm sao Orion.

Tối nay, người Việt có còn nhìn thấy mưa sao băng từ sao chổi Halley cổ đại? - Ảnh 3.

Mưa sao băng Orionids là trận mưa sao băng thứ hai do sao chổi Halley tạo ra, cùng với mưa sao băng Eta Aquarids vào tháng 5

ẢNH: THANH TÙNG

Mưa sao băng Orionids là trận mưa sao băng thứ hai do sao chổi Halley tạo ra, cùng với mưa sao băng Eta Aquarids vào tháng 5. Halley mất khoảng 76 năm để hoàn thành một vòng quay quanh mặt trời và loài người có thể nhìn thấy nó từ trái đất vào năm 2061.

Các nhà khoa học gọi sao băng Orionids là "di sản của sao chổi Halley". Trên thực tế, đây là những hạt bụi mà sao chổi để lại trong không gian dọc theo quỹ đạo của nó từ những lần đi qua trước đó quanh mặt trời.

Thiên thạch được giải phóng vào không gian là tàn dư của sao chổi. Tất cả sao chổi cuối cùng đều tan rã thành các đám thiên thạch và sao chổi Halley đang trong quá trình đó vào thời điểm này.

Mưa sao băng Orionids không phải là trận mưa sao băng duy nhất diễn ra trong tuần này và những tuần tới. Cả hai luồng sao băng Bắc Taurids và Nam Taurids hiện đều đang hoạt động, có thể tạo ra những sự kiện cầu lửa ngoạn mục vào đầu tháng 11.

