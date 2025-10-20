3 mưa sao băng cùng xuất hiện tối 20.10: Món quà vũ trụ dành cho Việt Nam

Tối nay 20.10, trong lúc trận mưa sao băng Nam Taurids băng vẫn đang trong thời gian hoạt động thì mưa sao băng Orionids đã đến thời điểm đạt cực đại. Thời điểm này, các luồng sao băng Bắc Taurids cũng góp mặt vào "bữa tiệc ánh sáng" khi bắt đầu ngày hoạt động đầu tiên.

Orionids là trận mưa sao băng đáng mong chờ tối nay ẢNH: THANH TÙNG

Theo Space.com, một trong những trận mưa sao băng hằng năm đáng mong chờ nhất, Orionids sẽ đạt đỉnh điểm vào thời điểm trăng non, khiến năm 2025 trở thành năm tuyệt vời để ngắm sao băng trên bầu trời mùa thu.

"Năm nay là một năm tuyệt vời để ngắm sao băng này, vì không có sự cản trở của ánh trăng vào thời điểm cực đại. Người yêu thiên văn có thể quan sát những vệt sáng rực rỡ này vào thời điểm lý tưởng trước bình minh. Thật tuyệt vời!", chuyên gia thông tin.

Mưa sao băng Orionids kéo dài từ ngày 16 đến 26.10, với cường độ hoạt động cao nhất khoảng 15 đến 30 sao băng mỗi giờ vào rạng sáng ngày 21.10. Hãy ra ngoài trước khi mặt trời mọc những ngày này và nếu bạn nhìn thấy một sao băng, khoảng 75% khả năng đó là Orionids.

Tên gọi sao băng Orionids xuất phát từ thực tế là điểm tỏa sáng, tức điểm trên bầu trời nơi các sao băng xuất hiện và tỏa ra, nằm ngay phía trên ngôi sao sáng thứ hai của Orion, ngôi sao Betelgeuse màu đỏ.

Orion càng ở vị trí cao trên bầu trời, càng nhiều sao băng xuất hiện ẢNH: THANH TÙNG

Orion càng ở vị trí cao trên bầu trời, càng nhiều sao băng xuất hiện. Mưa sao băng Orionids là một trong số ít các trận mưa sao băng có thể quan sát rõ ràng như nhau từ cả Bắc bán cầu và Nam bán cầu.

Còn mưa sao băng Bắc Taurids và Nam Taurids thì sao?

Các nhà nghiên cứu cho biết mưa sao băng Bắc Taurids chính thức hoạt động vào tối nay 20.10 và dự kiến sẽ mạnh lên vào đêm 11, rạng sáng 12.11. Trong khi đó, mưa sao băng Nam Taurids đã hoạt động từ ngày 20.9 và dự kiến sẽ đạt đỉnh vào đêm ngày 4, rạng sáng ngày 5.11.

Đúng như tên gọi, các trận mưa sao băng từ cả hai trận mưa sao băng Nam Taurids và Bắc Taurids dường như xuất phát từ một điểm khởi đầu trong chòm sao Kim Ngưu, có thể thấy mọc lên ở bầu trời phía đông vào những giờ trước nửa đêm trong suốt tháng 10.

Chúng cũng có chung nguồn gốc là sao chổi lang thang 2P/Encke, sao chổi này thải ra các mảnh vụn theo một vòng tròn lớn khi nó đi qua quỹ đạo 3,3 năm quanh mặt trời. Khi trái đất đi qua các mảnh vụn này, các hạt bụi và vật chất khác nóng lên do ma sát với khí quyển của hành tinh chúng ta và tạo ra cảnh tượng rực lửa mà chúng ta thấy trên bầu trời.

Các nhà nghiên cứu cho biết mưa sao băng Bắc Taurids chính thức hoạt động vào tối nay 20.10 ẢNH: THANH TÙNG

Điều làm cho các luồng sao băng Taurids thực sự thú vị là khả năng thỉnh thoảng tạo ra những quả cầu lửa tuyệt đẹp rực sáng trong khoảnh khắc chúng bừng lên trên bầu trời sau hoàng hôn.