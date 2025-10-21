Đừng bỏ lỡ bầu trời Việt Nam tối nay: Sao chổi 'thiên niên kỷ' ghé thăm sau 1.000 năm

Sao chổi "thiên niên kỷ", mưa sao băng, giao hội hành tinh… bạn mong chờ nhất hiện tượng thiên văn nào xuất hiện trên bầu trời Việt Nam tối nay? Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) đã thông tin về các sự kiện kỳ thú trên.

1. Sao chổi C/2025 A6 (Lemmon)

Vào ngày hôm nay 21.10, sao chổi Lemmon này sẽ tiến đến gần trái đất nhất sau hơn 1.000 năm. Đây là lần ghé thăm đầu tiên và duy nhất trong hơn một thiên niên kỷ qua.

Sao chổi là thiên thể khiến nhiều người tò mò vì sự khó đoán

Bạn có thể bắt đầu quan sát sự xuất hiện của sao chổi này từ sau hoàng hôn ở hướng Tây, ngay gần ranh giới giữa hai chòm sao Boötes (Mục Phu) và Canes Venatici (Lạp Khuyển). Nó sẽ có độ sáng biểu kiến là 4,3 trong đêm và lặn đi sau 19 giờ 15 phút.

Theo Space.com, kính viễn vọng đã phát hiện ra sao chổi này vào ngày 3.1.2025. Với hơn 115 báo cáo quan sát về sao chổi này, các nhà khoa học đã có thể theo dõi quỹ đạo của nó. Họ xác định rằng sao chổi Lemmon quay quanh mặt trời với chu kỳ 1.396 năm.

Vì vậy, lần cuối cùng sao chổi này đến các vùng bên trong hệ mặt trời và vùng lân cận trái đất là vào khoảng năm 629. Sau lần nhìn thấy sao chổi Lemmon này vào năm 2025, phải đến năm 3421 mới quay trở lại.

2. Giao hội giữa sao Thủy và sao Hỏa

Hai hành tinh này sẽ xuất hiện rất gần nhau trên bầu trời phía tây - tây nam sau hoàng hôn. Cả hai đều tương đối mờ nhạt và nằm rất gần đường chân trời. Do vậy, bạn cần tìm một vị trí có tầm nhìn thoáng, không bị che khuất để quan sát.

Đừng bỏ qua bầu trời đêm nay ẢNH: HHT TRAN

Một chiếc ống nhòm sẽ hữu ích khi tìm kiếm hai hành tinh này - nhưng hãy tranh thủ, vì chúng sẽ cùng nhau lặn chỉ trong vòng một giờ sau khi mặt trời lặn. Bạn có hào hứng với cuộc hội ngộ thú vị này?

3. Mưa sao băng Orionids đạt cực điểm

Orionids là một trong những trận mưa sao băng ấn tượng nhất của mùa thu, được tạo ra từ tàn dư của sao chổi nổi tiếng Halley. Trận mưa sao băng này đạt cực đại vào khoảng đêm 21 - 22.10, với tần suất có thể lên đến 25 sao băng mỗi giờ nếu bạn quan sát dưới điều kiện bầu trời tối. Tâm điểm nằm trong chòm sao Orion (Thợ Săn) sẽ mọc lên từ sau nửa đêm, nên thời điểm quan sát đẹp nhất là vào rạng sáng trước bình minh.