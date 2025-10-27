Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Người Việt xem sao chổi thiên niên kỷ 'cắt qua cổ con rắn vũ trụ' đêm nay

Cao An Biên
Cao An Biên
27/10/2025 17:56 GMT+7

Sao chổi lang thang C/2025 A6 (Lemmon) sẽ đi qua chòm sao Serpens (Cự Xà) vào đêm nay 27.10.

Đó là lý do nhiều người ví von sao chổi thiên niên kỷ này sẽ "cắt qua cổ con rắn vũ trụ". Người yêu thiên văn Việt Nam quan sát thế nào?

Người Việt xem sao chổi thiên niên kỷ 'cắt qua cổ con rắn vũ trụ' đêm nay - Ảnh 2.

Sao chổi là "vị khách lang thang" trong vũ trụ

ẢNH: DON NGUYEN

Theo Space.com, sao chổi Lemmon "cắt qua cổ của một con rắn vũ trụ" vào đêm 26 - 27.10, khi nó đi qua các ngôi sao của chòm sao Serpens Caput (đầu Cự Xà) trước khi tiếp cận gần mặt trời vào đầu tháng 11.

Sao chổi lang thang C/2025 A6 (Lemmon) được phát hiện vào ngày 3.1 đầu năm nay và đã sáng lên đáng kể trong suốt quá trình lao thẳng vào bên trong hệ mặt trời. Sự sáng lên này xảy ra do bức xạ nhiệt tăng lên từ mặt trời làm bốc hơi các vật chất băng giá nằm trong cấu trúc của nó, tạo ra một lớp vỏ khí bao quanh nhân.

Vật chất sao chổi sau đó bị cuốn vào gió mặt trời, dẫn đến sự hình thành một cái đuôi ngoạn mục, tỏa sáng dưới ánh sáng phản chiếu của mặt trời. Sao chổi Lemmon hiện được ước tính có cấp sao khoảng 4,3, nhờ đó có thể nhìn thấy sao chổi này bằng mắt thường từ những vị trí bầu trời tối.

Hướng dẫn quan sát sao chổi tối nay

Nhìn về phía chân trời phía tây từ lúc hoàng hôn, bạn sẽ thấy ánh sáng mờ ảo của sao chổi Lemmon chiếu thẳng xuống bên dưới hình tam giác các ngôi sao tượng trưng cho đầu của con rắn lớn trong chòm sao Serpens Caput.

Tối nay, sao chổi sẽ "cắt qua cổ của con rắn trên trời" để tiến đến chòm sao Ophiuchus hay Xà Phu - "người mang rắn".

Người Việt xem sao chổi thiên niên kỷ 'cắt qua cổ con rắn vũ trụ' đêm nay - Ảnh 3.

Một sao chổi được chụp tại TP.HCM vào tháng 10.2024

ẢNH: TRẦN GIA THIỀU

Chòm sao Serpens là chòm sao duy nhất xuất hiện thành hai nửa trên bầu trời đêm, với Serpens Caput (đầu Cự Xà) xuất hiện ở bên phải chòm sao Ophiuchus, với Serpens Cauda (đuôi Cự Xà) xuất hiện ở bên trái "người mang rắn".

Mặc dù sao chổi Lemmon về mặt kỹ thuật đủ sáng để quan sát bằng mắt thường từ nơi tối, nhưng kính thiên văn hoặc ống nhòm sẽ giúp bạn thấy được ánh sáng phản chiếu của vị khách cổ đại này.

Xem thêm bình luận